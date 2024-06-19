Суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о массовом отравлении

Фигуранта дела о массовом отравлении едой из сервиса доставки, руководителя компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Владимира Шина отправили под домашний арест. Решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы 19 июня.

«Избрать <...> меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов», — говорится в сообщении пресс-службы судов города в Telegram.

Отмечается, что Шин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Ранее в этот день ходатайства об аресте четверым фигурантам дела о массовом отравлении поступили в суд. Следствие также требовало арестовать повара ООО «Савон-К» Карима Норматова, гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина и руководителя отдела качества ООО «Локалкитчен» Елену Машкову. Позднее суд арестовал Норматова, мужчина пробудет под стражей также до 15 августа. Следователь в Замоскворецком суде сообщила, что Норматов пытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Машкову же отправили под домашний арест.

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Следователи провели обыски на складах, где хранилась некачественная продукция. Кроме того, глава «Савон-К» обвиняется в организации незаконной миграции — он оформил нелегальную регистрацию нескольким иностранным гражданам, чтобы оптимизировать свой бизнес.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Общее число людей с подозрением на ботулизм, по последним данным, в Москве составляет 149 человек, в Московской области — 20, в Нижегородской области — 17, в Казани — 14. Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по Москве выявили у 17 человек симптомы ботулизма в результате обзвона более 900 человек.

После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и «Савон-К» приостановили.