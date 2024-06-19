В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в среду, 19 июня.

«Повреждены <...> инфраструктурные объекты», — написал он в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее в этот день воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины, включая Днепропетровскую. При этом сообщалось о взрывах во Львове и подконтрольном киевскому режиму Херсоне.

До этого, 17 июня, глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия. Тогда же там звучала воздушная тревога.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.