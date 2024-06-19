Министр обороны Великобритании назвал визит Путина в КНДР предупреждением Западу

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс выразил мнение, что визит президента России Владимира Путина в КНДР стоит считать предупреждением Западу. Таким образом он прокомментировал 19 июня в социальной сети X (бывш. Twitter) встречу двух лидеров.

«Сцены визита Путина в Северную Корею следует воспринимать как предупреждение», — написал он.

По словам Шэппса, в данном случае он видит попытки «подорвать свободы» западных стран, на что Лондон должен ответить укреплением британских вооруженных сил.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров отметил, что против пункта о помощи при агрессии из нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР могут возражать лишь те, кто ее планирует в отношении одной из двух стран. В данном случае речь идет исключительно про оборонительную позицию в соответствии с Уставом ООН, указал министр.

18–19 июня президент России Владимир Путин находился с госвизитом в Северной Корее. В ходе него прошли переговоры двух лидеров в составе делегаций. По итогу был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств. Он также пригласил своего коллегу посетить российскую столицу. Путин поблагодарил жителей Пхеньяна за теплую встречу, а Ким Чен Ына и всех корейских коллег — за гостеприимство и плодотворную совместную работу.