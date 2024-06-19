Лавров обвинил критиков нового договора РФ и КНДР в планировании агрессии

Против пункта о помощи при агрессии из нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР могут возражать лишь те, кто ее планирует в отношении одной из двух стран, заявил 19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — сказал он в эфире Первого канала.

В соответствующем пункте говорится о том, что в случае агрессии против одной из сторон вторая оказывает ей всю необходимую помощь в соответствии со ст. 51 Устава ООН и национальным законодательством России и Северной Кореи, напомнил Лавров.

В связи с этим министр посоветовал тем, кто подвергает сомнению правомерность этого пункта, внимательно его прочитать. Он отметил, что в данном случае речь идет исключительно про оборонительную позицию.

Президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в Северной Корее 18–19 июня. За это время глава государства принял участие в переговорах в расширенном и узком составе. В ходе них Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы основано на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух стран.

По итогам встречи стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Документ приходит на смену более ранним фундаментальным документам между Москвой и Пхеньяном: Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года и Московской и Пхеньянской декларациям, принятым в 2000 и 2001 годах.