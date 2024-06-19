Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

В Пхеньяне прошло подписание нового договора России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония началась 19 июня в рамках визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.

Этот договор придет на смену более ранним фундаментальным документам между Москвой и Пхеньяном: Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года и Московской и Пхеньянской декларациям, принятым в 2000 и 2001 годах.

Свои подписи под новым соглашением поставили Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын. Президент России назвал этот договор «фундаментальным документом», который ляжет в основу отношений двух стран в долгосрочной перспективе.

Также в Пхеньяне завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына, которые лидеры провели наедине. Планировалось, что эта встреча продлится час, но она растянулась на два с половиной.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций проходят в резиденции «Кымсусан». Лидеры двух стран встретились утром 18 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. По традиции в самом начале мероприятия оркестр исполнил гимны двух стран, затем прошел почетный караул, после чего лидеры представили друг другу свои делегации.

Во время переговоров с председателем КНДР Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы основано на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств. Основой этого стали подвиги советских и корейских граждан в 1940–1950 годы.

Президент РФ прилетел в КНДР 18 июня. Ким Чен Ын ожидал его прибытия в аэропорту. Встреча с корейским лидером для Путина станет третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент России не был с 2000 года. На тот момент его визави был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Путин будет находиться в КНДР с визитом 18 и 19 июня. В его рамках, кроме встречи двух лидеров с глазу на глаз, прошли переговоры делегаций РФ и КНДР в расширенном составе. Также запланированы государственный прием и торжественный концерт. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын возложат венок к памятнику освобождению Кореи Советской армией.

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