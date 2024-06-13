Экономист рассказал о подготовке РФ к санкциям США против Мосбиржи

Прекращение Мосбиржей торгов евро и долларом после введения американских санкций было заранее подготовлено, рестрикции были ожидаемы еще с III квартала 2023 года. Об этом «Известиям» заявил кандидат экономических наук, независимый экономист Андрей Бархота в среду, 12 июня.

Эксперт сообщил, что Мосбиржа и ее дочерние предприятия, а также другие участники финансового рынка получили письма, в которых советовалось снизить валютную позицию и объемы валюты как в операциях, так и на балансе.

«За два с небольшим года удалось выхолостить иностранную валюту недружественных стран из оборота, из биржевых сделок. <...> Вероятно, для того, чтобы избежать малейшей заморозки оставшихся валютных активов или непроведения операций, Мосбиржа приняла решение вообще не работать с валютой недружественных стран — долларом и евро. Это логично, ведь если бы такое решение не было принято, то первые сделки, которые были бы осуществлены на бирже с момента ввода санкций, могли быть заморожены», — объяснил Бархота.

Он сообщил, что в IV квартале 2023 года значительные клиентские средства оказались заморожены из-за того, что Санкт-Петербургская биржа решила не прекращать валютные операции. На этот раз, по мнению экономиста, Мосбиржа сделала правильный выбор.

Бархота пояснил, что теперь валютные сделки будут совершаться в рамках внебиржевых рынков. Их отличие заключается в том, что стоимость каждой сделки будет обсуждаться отдельно, и уровень бирж на них не будет оказывать никакого влияния.

Ранее в этот день США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. Под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, а также «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и другие.

В связи с этим Московская биржа выступила с заявлением, что с 13 июня прекратит проводить торги долларом и евро из-за санкций.

В ответ на введенные санкции Центробанк РФ заявил, что россияне и российские компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, несмотря на очередные ограничения США.

Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.