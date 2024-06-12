Санкции против Мосбиржи — что будет с долларом. Главное

США ввели санкции против Московской биржи и входящего в ее состав Национального клирингового центра (НКЦ). С 13 июня 2024 года Мосбиржа прекращает операции в долларах и евро, операции с остальными валютами будут по-прежнему доступны. Как будут проводить биржевые сделки и определять курс доллара, а также что еще изменится в работе Московской биржи — в материале «Известий»

Когда ввели санкции против Мосбиржи

Московская биржа и НКЦ с 13 июня 2024 года перестанут проводить операции с долларом и евро, так как против них и еще почти 300 компаний были введены санкции.

Помимо Мосбиржи в санкционном списке от 12 июня оказались компании и организации из Азии, Африки, с Ближнего Востока, из Европы и Карибского бассейна. Всем им вменяется якобы помощь РФ при проведении спецоперации.

В Мосбирже пояснили, что с четверга, 13 июня, прекращаются торги долларом и евро на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на фондовом, денежном и СПФИ рынках.

При этом торги по всем остальным инструментам будут продолжены, а на срочном рынке они пройдут в обычном режиме. Также Московская биржа продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем сегментам торговой площадки, заверили в компании.

Как позднее пояснили в Центральном Банке, сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, то есть компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

При этом все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, уточнили в ЦБ. Сохраняется прежний режим выдачи средств по вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро, который был установлен Банком России.

Как определяют курс доллара и евро

Для определения курса валют до 12 июня 2024 года Центробанк использовал средневзвешенный курс рубля к доллару, евро и юаню на Московской бирже.

Теперь для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, которые поступают от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».

Курс доллара на 12 июня составлял 89,02 рубля, курс евро — 95,74, однако на фоне новостей и в ожидании решения ЦБ по курсам валют некоторые банки вечером 12 июня значительно повысили котировки.

Компании под санкциями США с 12 июня 2024

В блокирующий SDN List, согласно данным на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), был включен большой набор компаний из самых разных секторов экономики России.

В санкционном списке отныне находятся «СОГАЗ», банк «Точка», Гознак и его руководитель Аркадий Трачук.

Под санкции попали компании «Селигдар», «Газпром инвест», «Уралредмет», «Амурский металлургический комбинат», АО «ГТ Морстрой», АО «Конар», ПАО «Русолово», «Синара Транспортные машины», «Русгаздобыча», а также ряд структур «Новатэка»: «Мурманск СПГ», Обский газохимический комплекс, «Мурманск-трансгаз», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3», «НОВАТЭК СПГ Топливо Кашира». Также SDN List пополнился рядом компаний группы «Коулстар» и «Эльгауголь».

Отметим, что Центробанк и Мосбиржа почти два года готовились к возможным санкциям. Еще в августе 2022 года ЦБ РФ сообщал, что рассматривает возможные механизмы для расчета курсов западных валют при введении санкций против депозитария Мосбиржи — Национального клирингового центра (НКЦ). Один из вариантов предполагал создание системы расчета курса на основе предложений крупнейших российских банков.

Кому подчиняется Мосбиржа, что такое Мосбиржа простыми словами

Московская биржа — крупнейший в России биржевой холдинг, основана в 1992 году. До 2011 года называлась ММВБ, Московская межбанковская валютная биржа. Организует торговлю акциями и облигациями, валютой и другими инструментами денежного рынка, драгметаллами и зерном.

На Мосбирже до настоящего времени осуществлялись торги 13 валютами, в том числе долларом США, евро, китайским юанем, швейцарским франком, гонконгским долларом, южноафриканским рандом, турецкой лирой и рядом валют стран СНГ.

В 2023 году общий объем торгов на рынках Мосбиржи достиг 1,3 квадриллиона рублей (в 2022 году — 1,1 квадриллиона рублей).