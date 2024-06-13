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Россияне стали чаще закладывать личный транспорт

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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За пять месяцев 2024 года жители страны заложили более 858 тыс. транспортных средств — это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие данные предоставили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

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«Всего сейчас в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержится 10,9 млн записей о залогах на транспортные средства», — рассказали в организации.

Нередко транспорт с обременением выставляют на продажу. Но человек не предупреждает покупателя об этом.

«И если бывший собственник прекращает вносить платежи банку, тот требует погасить обязательства или вернуть машину уже от нового владельца», — отметили в ФНП.

Чтобы не приобрести автомобиль с обременением, необходимо внимательно изучить его историю, предупредили в ФНП. В частности, следует посмотреть, находится ли транспорт в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

«Записи в реестр вносят нотариусы, получив информацию от залогодержателя или залогодателя. Если имущество находилось в залоге, но залогодержатель не сообщил об этом и информация не появилась в реестре, все риски он принимает на себя. В этом случае обратить взыскание на заложенное имущество, проданное добросовестному покупателю, практически невозможно», — пояснили в организации.

Если же запись в реестре была, но покупатель это не проверил, ему придется отвечать за свою неосмотрительность, отметили в ФНП.

В 2023 году Верховный суд России напомнил, что, когда в реестре есть запись о залоге, третьи лица считаются осведомленными о наличии обременения. То есть, если покупатель перед сделкой не проверил движимое имущество в реестре залогов — это его упущение. И у залогодержателя будут все права требовать возмещения именно с нового собственника.

Эксперты, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении: при покупке транспорта стоит внимательно проверить его историю, а сделку проводить, только проконсультировавшись с нотариусами и юристами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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