Зоозащитники наклеили на портрет Карла III стикеры из «Уоллеса и Громита»
В Лондоне зоозащитники осквернили портрет короля Карла III. На лицо монарха наклеили стикер с персонажем из «Уоллеса и Громита», передает телеканал «Известия». Внизу портрета разместили надпись о жестоком обращении с животными. Таким образом активисты хотели привлечь внимание к проблеме. Зоозащитники осудили Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Организация сертифицирует и проверяет фермы Великобритании. Защитники заявляют, что животных содержат в ужасных условиях. В лондонской галерее заявили, что портрет короля не пострадал. Активисты наклеили стикеры на защитное стекло.
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