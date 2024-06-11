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Специалисты приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог Подмосковья

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Дорожники начали работы по ликвидации зарослей борщевика вдоль дорог Московской области. Обработка выполнена уже на площади 500 га.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, специалисты проводят химическую обработку и механический ручной окос. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, дорожники убирают мусор в полосах отвода и восстанавливают разметку на проезжей части. Уже обновлено свыше 5,6 тыс. км линейной разметки и нанесено обозначение 5,7 тыс. пешеходных переходов.

Дерматологи напоминают, что ядовитый борщевик отличается от других растений высотой и характерным стеблем. Растение выделяет вещества, которые повышают светочувствительность кожи. После контакта с борщевиком при нахождении на солнце человек может получить тяжелые ожоги.

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