Специалисты приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог Подмосковья
Дорожники начали работы по ликвидации зарослей борщевика вдоль дорог Московской области. Обработка выполнена уже на площади 500 га.
По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, специалисты проводят химическую обработку и механический ручной окос. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, дорожники убирают мусор в полосах отвода и восстанавливают разметку на проезжей части. Уже обновлено свыше 5,6 тыс. км линейной разметки и нанесено обозначение 5,7 тыс. пешеходных переходов.
Дерматологи напоминают, что ядовитый борщевик отличается от других растений высотой и характерным стеблем. Растение выделяет вещества, которые повышают светочувствительность кожи. После контакта с борщевиком при нахождении на солнце человек может получить тяжелые ожоги.