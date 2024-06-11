Флеболог рассказал о вреде некоторых физических нагрузок при варикозе

Варикоз беспокоит порядка 30% взрослого населения России, из-за этого заболевания стоит исключить некоторые физические упражнения, заявил 10 июня флеболог и сердечно-сосудистый хирург высшей категории Арсен Кочарян в беседе с Пятым каналом.

Специалист отметил, что одна из причин варикоза — малоподвижный образ жизни и нерациональные нагрузки. Большинству пациентов занятия спортом разрешены без ограничений, это снижает риск развития тромбов. Полезны силовые нагрузки, но в меру: тяжести рывками поднимать нельзя.

Также при варикозе разрешается посещать бани и сауны, пишет сайт kp.ru. Однако, по словам флеболога, есть ограничения для контактных видов спорта, где присутствует риск получить травму вен и развития тромбофлебита.

Причины болезни можно определить при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) и назначить правильное лечение, добавил Кочарян.

3 июня хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров рассказал о возможных последствиях варикоза. Самыми серьезными осложнениями, по его словам, являются тромбоз и тромбофлебит, пишет RT. По словам специалиста, застой венозной крови требует дальнейшего долгого лечения для исключения тромбоэмболии.

В мае врач Нина Зубова рассказала «Известиям», что сосудистые звездочки могут указывать на проблемы с печенью. По ее словам, если человек замечает такое впервые, важно обратиться за консультацией к врачу-терапевту.

В январе врач-хирург Алексей Безрукавый перечислил вредные для здоровья вен продукты. К таковым он отнес жирные и жареные блюда, которые могут сделать кровь гуще, из-за чего нарушается кровоток и значительно возрастает риск развития варикозной болезни. Также опасны продукты с высоким содержанием соли. Также врач призвал отказаться от крепкого чая и кофе, потому что эти напитки могут вызвать перевозбуждение нервной системы и повышать кровяное давление, сообщает 360.ru.

В октябре кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич заявила, что варикоз, тромбофлебит, стенокардия и риск возникновения инфаркта появляются из-за загустения крови, которое отрицательно влияет на работу сердца и системы организма в целом, пишет НСН. Она отметила, что проблема чаще всего заключается не только в малоподвижном образе жизни, но также в том, что люди часто испытывают стресс и мало отдыхают.