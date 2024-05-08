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Кардиолог на равных: новое ПО выявит причины сердечной недостаточности

Как Telegram-бот поможет спасти жизни множества пациентов
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Российские ученые разрабатывают систему дистанционного мониторинга больных с хронической сердечной недостаточностью. Специальный бот через мессенджер будет опрашивать пациентов с таким диагнозом о состоянии их здоровья и сопоставлять полученные ответы с данными генетических исследований и анализов крови. Это позволит не только диагностировать возможные осложнения, но и обнаружить новые, ранее неизвестные причины развития патологии. По мнению кардиологов, при правильном использовании разработка поможет спасти жизни людей с болезнями сердца. А также понять механизмы развития недостаточности в тех случаях, когда они неочевидны.

Вопросы и ответы

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают цифровую систему для удаленного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Она будет включать в себя Telegram-бот, который в ежедневном режиме начнет опрашивать больных об их состоянии, а также программу анализа генов человека и оценки маркеров патологии в крови, которые говорят о высоких рисках осложнений. Кроме своевременной диагностики система поможет найти неизвестные ранее причины развития заболевания.

— На данный момент у нас отдельно работает Telegram-бот. Он наблюдает за пациентами с сердечной недостаточностью любой этиологии, делит их по категориям риска, определяет вероятность осложнений и в случае необходимости направляет их к врачу, — сказала врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии № 1 Сеченовского университета Юлия Лутохина.

Программа ежедневно задает перечень простых вопросов, на которые должен ответить человек: наблюдается ли у него одышка, отеки, какие показатели артериального давления, пульса и другие. Если бот отмечает ухудшение состояния, то врач видит в системе желтый или красный флаг. В этом случае медик связывается с больным для решения вопроса о коррекции терапии или необходимости очного визита либо госпитализации.

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Сейчас ученые занимаются расшифровкой геномов пациентов с сердечной недостаточностью. Полученные в результате секвенирования данные помогут выявить наиболее частые генетические изменения в российской популяции, связанные с развитием болезней сердца. В перспективе это даст возможность врачам подбирать персонифицированную терапию, что сделает лечение более эффективным.

— В будущем мы объединим Telegram-бот с программой, которая основана на анализе генов человека. Сейчас мы ищем генетические варианты, которые делают человека более подверженным осложнениям при сердечной недостаточности и ассоциированы с неблагоприятными исходами. Эти гены позволят отнести пациента к категории более высокого риска, а значит бот в работе с ними будет использовать другой подход и программе понадобиться меньше симптомов, чтобы выявить опасную ситуацию, — сказала Юлия Лутохина.

Также для повышения точности диагностики ученые изучают взаимосвязь концентрации свободных легких цепей иммуноглобулинов в крови и риска осложнений при хроническом заболевании.

— Мы проанализировали достаточно большую выборку пациентов и доказали, что легкие цепи коррелируют с тяжестью заболевания и риском осложнений. Этот показатель мы тоже сможем добавить в бот. Тогда программа сможет более тщательно анализировать риски пациентов и делать прогноз их лечения. Дополнительно мы смотрим эти цепи у людей с сердечной недостаточностью, возникшей после инфекций. Это тоже будет отдельная категория людей, у которой будут выявлять особые признаки, после которых нужно обратиться к врачу, — сказала Юлия Лутохина.

В исследовании принимают участие пациенты, которые были госпитализированы в Университетской клинической больнице № 1. Ученые рассчитывают объединить все три компонента в единую мониторинговую систему в течение ближайшего года.

Для молодых

С помощью разработки особенно важно решать вопрос наблюдения и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью среди молодых людей, отметила врач-кардиолог, терапевт медцентра «ГУТА КЛИНИК» Ирины Комиссаренко,

— Если в пожилом возрасте, как правило, причина развития заболевания ясна, то в молодом довольно сложно выявить у пациента и диагностировать миокардиты (воспаления сердечной мышцы. — «Известия»). Поэтому надеюсь, что маркеры, предложенные коллегами, помогут в постановке диагноза и подборе терапии, — сказала она.

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По словам заведующего кафедрой и клиникой факультетской терапии СамГМУ Олега Фатенкова, исход острой коронарной патологии — это всегда сердечная недостаточность. Данное заболевание проявляется появлением отеков и одышки, постепенно вызывая смерть пациентов, поэтому очень важно проводить удаленное наблюдение и лечение больных с таким диагнозом, что поможет сделать разрабатываемая система.

— Как следствие появляется возможность сохранения жизней больных с тяжелейшей патологией сердечно-сосудистой системы, — сказал Олег Фатенков.

Своевременная диагностика в условиях первичного звена здравоохранения с помощью предложенной системы позволит не только своевременно выявить заболевание при хронической недостаточности, но и дать прогноз по его течению в том числе у родственников пациента.

Одна, по словам экспертов, насколько мониторинговая система будет эффективной, станет понятно только со временем и подобные технологии ни в коем случае не должны подменять собой врача.

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