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Певица Селин Дион призналась в сокрытии своего диагноза на протяжении 17 лет

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Graham Hughes
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Канадская певица Селин Дион призналась, что скрывала наличие у себя заболевания — синдрома мышечной скованности — на протяжении 17 лет, и продолжала до 2022 года появляться на сцене. Об этом 10 июня пишет британский таблоид Daily Mail.

«Ложь для меня была слишком тяжелым бременем. Я больше не могла обманывать людей, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня», — заявила 56-летняя Дион в интервью на телеканале NBC.

По словам певицы, она была полностью сконцентрирована на лечении своего мужа, продюсера Рене Анжелила, который умер в 2016 году от рака горла.

«Мы не знали, что со мной происходит. Я не нашла времени <...>. Я должна была остановиться, найти время, чтобы разобраться во всем», — объяснила исполнительница.

Она также отметила, что после смерти мужа ей было сложно совмещать воспитание детей с певческой карьерой и при этом скрывать от общественности ухудшающееся состояние своего здоровья. Дион подробно описала симптомы своей болезни: ощущение, будто ее что-то душило, давило на гортань, ей было сложно контролировать свой голос из-за спазмов, которые могли быть не только в горле, но и в брюшной полости, в позвоночнике и ребрах.

«Попытка преодолеть аутоиммунное заболевание стала одним из самых тяжелых испытаний в моей жизни, но я по-прежнему настроена однажды вернуться на сцену и начать вести нормальный образ жизни как можно скорее», — резюмировала певица.

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О том, что ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности», который встречается у одного человека из миллиона, Дион рассказала в декабре 2022 года. Она призналась, что из-за расстройства ей трудно ходить, а также она не может в полной мере пользоваться голосовыми связками. Из-за проблем со здоровьем певице пришлось отменить предстоящие концерты.

Как рассказал «Известиям» доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, при данном заболевании человек не может расслабить мышцы. По его словам, это может быть проявлением, например, болезни Паркинсона с ригидностью мышц или редкое аутоиммунное поражение, при котором возникает синдром ригидного человека.

После, в апреле 2023 года, Дион записала первую песню после объявления о болезни. Она рассказала, что композиция называется Love Again («Люби снова») и является саундтреком к одноименному фильму.

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