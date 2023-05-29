Музыкальные моменты: акустический Jony и отмена концертов Селин Дион

Андрей Малахов, Карина Нигай, Дарья Коробова и другие знаменитости посетили светскую вечеринку в Москве. На ковровой дорожке премии RU.TV звезды шоу-бизнеса продемонстрировали наряды на тему «Русский арт». Jony рассказал о проблемах с голосовыми связками во время акустического концерта в оранжерее ВДНХ. Селин Дион отменила европейский тур из-за болезни. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей прошлой недели.

В атмосфере красоты

Как встретишь, так и проведешь — точно о прошлой неделе. Мероприятий в Москве было столько, что график светских корреспондентов был расписан вплоть до выходных. Старт дали в понедельник — на веранде одного из столичных ресторанов прошел летний коктейль основательницы популярной сети салонов Елены Темиргалиевой. И если начиналось всё сдержанно, то через несколько часов многие уже не могли устоять перед dj-сетами Леши Миронова, который задавал музыкальное настроение вечеру.

Среди гостей были телеведущий Андрей Малахов, блогер Карина Нигай, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова и многие другие.

Андрей Малахов и Елена Темиргалиева Фото: Вова Поло Карина Нигай Фото: Вова Поло Дарья Коробова Фото: Вова Поло Леша Миронов Фото: Вова Поло Ирина Кузнецова и Идрис Гитинаев Фото: Вова Поло

«Известия» не упустили возможности поговорить с хозяйкой вечера об изменениях в индустрии. Елена Темиргалиева отметила, что в прошлом году произошел большой отток постоянных клиентов — 30% от клиентской базы, а выручка салонов красоты упала на 15–17%. Но сейчас часть клиентов вернулась, появляются и новые из числа тех, кто переезжает в Москву. Интерес зарубежных компаний к индустрии красоты в России, по ее словам, по-прежнему есть.

— Касательно поставщиков, брендов и материалов — я почувствовала интерес к российскому рынку от зарубежных компаний, для них сейчас уникальная возможность, — сказала Темиргалиева «Известиям». — Что касается профессионального косметологического оборудования — все ждали, что всё исчезнет, но никто уходить не собирается, о чем можно сказать спустя полтора года. Ни один поставщик дорогостоящего косметологического оборудования не покинул российский рынок. Я посетила массу европейских профессиональных выставок в этом году (Италия, Испания, Монако) и увидела большое желание иностранных компаний занять место на нашем рынке. Европейские поставщики с нами очень охотно работают, что также можно сказать о Китае и Корее, которые ко всему прочему остаются сильными конкурентами в ценообразовании.

Русский арт

23 мая в «Крокус Сити Холле» отгремела XII музыкальная премия телеканала RU.TV, где наградили топовых артистов нашей страны в разных номинациях. Лучшим певцом был назван Jony, лучшей певицей — Anna Asti, артистом года — Дима Билан, а лучшим диджеем — DJ Smash. За вклад в развитие музыкального бизнеса наградили Дмитрия Маликова, а песня Полины Гагариной «Бабочки» победила в номинации «Кино и музыка» («Лучший саундтрек», OST «Бывшие»).

Фото: Ru.tv Полина Гагарина

Предшествовала церемонии награждения ковровая дорожка цвета мадженты, по которой в этот вечер прошли не только представители музыкальной индустрии, но и самые яркие звезды шоу-бизнеса, чтобы продемонстрировать наряды. Темой стала национальная живопись в самых неожиданных вариациях. Гостям предложили вдохновиться традиционными русскими мотивами.

Солистка Artik&Asti Севиль обратилась к картине Айвазовского «Среди волн», молодые исполнители Bahh Tee & Turken взяли за основу творчество художника Ильи Репина.

— Мы вдохновились его картинами, портретами графинь, боярынь. Со стилистом решили сделать похожий образ, но в современной интерпретации, — сказала певица Turken «Известиям».

Молодой исполнитель Ваня Дмитриенко пришел в брюках отечественного бренда с изображением Ялты. Телеведущая Алла Довлатова выбрала для выхода красное платье от российского дизайнера Игоря Чапурина.

Фото: Ru.tv Ваня Дмитриенко

Блогер и стилист Карина Нигай тоже обратила внимание на работы художников.

— Мы выбрали картину [Николая] Чехова, которая называется «Молодая вдова на могиле мужа». Сегодня мы хороним западную моду, чтобы дать дорогу российским дизайнерам и брендам. У нас много дизайнеров, которые могут стать мэтрами не только в России, но и во всем мире, — сказала она «Известиям».

Многие звезды решили отдать дань уважения недавно ушедшему Валентину Юдашкину. В нарядах от модельера появились Ида Галич, Ольга Серябкина, Клава Кока.

Фото: Ru.tv Ольга Серябкина

Премьера с израильским колоритом

Кошерная еда и разговоры об ортодоксальном иудаизме и кино — в такой атмосфере 24 мая в Еврейском музее и центре толерантности прошла премьера сериала «Шабабники».

Перед показом гости познакомились с израильской кухней, а потом посетили дискуссию, которая была посвящена израильскому кинематографу. Ее провели писатель Сергей Сдобнов, руководитель еврейского молодежного клуба «Яхад Jewell», раввин Михоэль Ставропольский и генпродюсер Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

После завершения гостям камерного вечера показали первые две серии «Шабабников». Сериал рассказывает о четырех молодых людях из элитарной ультраортодоксальной ешивы — высшего религиозного учебного заведения. Несмотря на то что парни принадлежат к консервативной общине, они знают толк в веселье.

«Почему это близко нам, людям, которые не живут в Израиле, — потому что проблема инициации, перехода человека во взрослость близка всем. В этом сериале есть четыре типа студентов. Например, есть бабник, которому везет, есть зануда, который знает всю Тору, но у него не всё получается в жизни. И ты можешь себя с ними сравнить на каком-то этапе своей жизни», — сказал во время дискуссии Сергей Сдобнов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Впервые шоу представили на кинофестивале в Иерусалиме, а потом оно покорило телевидение и получило награды от Израильской академии кино и телевидения за лучший комедийный сериал, лучший сценарий и лучшую режиссуру. «Шабабники» доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Акустический концерт Jony

Певец Jony дал (совместно с VK) концерт в оранжерее ВДНХ. «Комета», «Ты беспощадна» и другие хиты музыканта прозвучали в акустике.

Jony Фото: предоставлено пресс-службой Тимати Фото: предоставлено пресс-службой Лена Летучая Фото: предоставлено пресс-службой Стас Ярушин Фото: предоставлено пресс-службой Тося Чайкина Фото: предоставлено пресс-службой Юля Гаврилина Фото: предоставлено пресс-службой Валя Карнавал Фото: предоставлено пресс-службой Andro Фото: предоставлено пресс-службой Bahh Tee & Turken Фото: предоставлено пресс-службой Анна Седокова Фото: предоставлено пресс-службой Денис Дорохов Фото: предоставлено пресс-службой Мария Погребняк Фото: предоставлено пресс-службой

«Я очень давно хотел сделать что-то необычное в моем творчестве, сделать акустический концерт — с оркестром, со струнами, скрипкой, виолончелью, пианино. Музыка — это эмоции. Она может быть абсолютно разной. Под одну и ту же песню можно и грустить, и танцевать, и веселиться. И я хочу показать многогранность своей музыки», — сказал Jony перед выступлением.

На сцене также выступил музыкант Andro, а завершился вечер dj-сетами. Среди гостей были Стас Ярушин, Анна Седокова, Тимати, Лена Летучая, Лена Крыгина, Bahh Tee & Turken, Валя Карнавал, Юлия Гаврилина и многие другие.

Сам Jony после концерта решил взять почти недельный отдых, чтобы дать восстановиться связкам. По его словам, из-за плотного концертного графика он посадил голос.

«Я не сдаюсь»

Певица Селин Дион отменила концерты в Европе из-за болезни — синдрома мышечной скованности. Об этом сообщается на сайте артистки.

Фото: Getty Images/MediaPunch/Bauer-Griffin/Contributor

«Мне жаль снова разочаровывать всех вас. Я очень много работаю, чтобы восстановить силы, но гастроли могут быть трудными, даже когда ты чувствуешь себя на все 100%. <…> Я хочу, чтобы вы все знали — я не сдаюсь. И не могу дождаться, когда снова увижу вас!» — заявила Селин.

Сообщается, что деньги за билеты будут возвращены в местах реализации. Тур певица начала еще в 2020 году в США, а концерты в европейских городах перенесли из-за пандемии. Они были запланированы на период с августа 2023 по апрель 2024 года.