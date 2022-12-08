Селин Дион отменила концерты из-за редкого заболевания

Канадская певица Селион Дион рассказала о редкой неизлечимой болезни, из-за которой отменила свои концерты. Об этом 8 декабря сообщило издание BMFTV.

В своем видеообращении, размещенном в соцсетях, Дион рассказала, что ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности», который встречается у одного человека из миллиона. Заболевание влияет на центральную нервную систему человека, из-за чего повышается мышечный тонус и, как следствие, учащаются болезненные спазмы и переломы костей.

«Мы еще не все знаем об этом редком заболевании, но теперь мы знаем, что оно является причиной мышечных спазмов, от которых я страдаю», — рассказала 54-летняя певица.

Она призналась, что из-за расстройства ей трудно ходить, а также она не может в полной мере пользоваться голосовыми связками.

В связи с этим Дион отменила концерты в Европе, запланированные на 2023 год. Она планирует заняться лечением, чтобы остановить развитие болезни.

15 января Дион также отменила концерты из-за проблем со здоровьем. В заявлении артистки было сказано, что она вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года. Все деньги за купленные билеты были возвращены.