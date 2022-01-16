Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Концерты канадской певицы Селин Дион в Северной Америке отменены из-за проблем со здоровьем. Об этом артистка написала 15 января на своей станице в Twitter.

«Я очень надеялась, что к этому времени мне станет лучше, но, полагаю, мне просто стоит быть терпеливее и следовать режиму, который мне предписывают врачи», — написала она.

В пресс-релизе, опубликованном Дион, сообщается, что артистка вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года. Все деньги за купленные билеты будут возвращены.

Концерты в рамках мирового турне в поддержку последнего альбома певицы Courage, запланированные с 25 мая, пока не отменены.

До этого Дион уже отменяла все выступления с 5 по 20 ноября 2021 года и с 19 января по 5 февраля 2022 года из-за мышечных спазмов.

В 2019 году американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли». Тогда она заявила, что ей нужно отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы вернуться сильнее и лучше.