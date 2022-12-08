Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Щелкунчик и Волшебная флейта» 6+

Режиссер: Виктор Глухушин. Роли озвучили: Любовь Аксенова, Фёдор Федотов, Петр Иващенко, Елена Шульман, Прохор Чеховский, Алексей Чумаков

Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. К счастью, она не одна: с ней верные друзья — барашек Кудряш и страус Красный Клюв, а также Щелкунчик — заколдованный принц по имени Георг. Им предстоит головокружительное приключение, полное загадочных тайн и встреч с мистическими чудовищами. И никто не отменял грандиозный бал-маскарад.

С 8 декабря в прокате

«Сердце пармы» 16+

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Антон Мегердичев. В ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Свирский, Роза Хайруллина, Елена Панова, Александр Горбатов

Князь Михан был рожден в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил ту, в которой — вся красота мира и кровь ведьмы-ламии. Ту, быть с которой запрещают законы людей. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.

С 8 декабря на KION

«Курсанты Кремля» 16+

Фото: пресс-служба

Режиссер: Федор Петрухин

Документально-публицистический фильм знаменует 105-летие одного из старейших военно-учебных заведений России — Московского Высшего общевойскового военного училища. Картина рассказывает о его становлении и роли в истории, в том числе о героических сражениях в битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны: из 1330 курсантов, отправившихся на фронт со студенческой скамьи, из боя не вернулись 811 бойцов. Это единственный в России военный вуз, имеющий почетное право проводить выпуск молодых офицеров на Красной площади.

8 декабря, 20:00, «Музей Победы», кинотеатр «Поклонка»

«Казанова в России» 16+

Фото: Дирекция общественных связей Первого канала

Режиссеры: Илья и Антон Чижиковы. В ролях: Иван Босильчич, Мария Скуратова, Марьяна Спивак, Эмилия Спивак, Артем Ткаченко

1762 год. В России дворцовый переворот, Екатерина вынуждена подписать обязательство вернуть трон сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия. Добыть столь бесценный инструмент влияния на Россию пытаются многие. Ватикан поручает это дело Казанове — так он сможет искупить все свои прежние прегрешения. Для этого Казанове надо очаровать трех дам: ту, что на троне, ту, что продает документ, и ту, что спасет самого Казанову.

С 12 по 15 декабря, в 21:45, Первый канал

«Роковой патруль» 18+

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Крис Мэнли, Кристин Уинделл, ДермотДаунс. В ролях: Мэтт Бомер, Дайан Герреро, Алан Тьюдик, Брендан Фрейзер

Четвертый сезон сериала о супергероях-неудачниках. Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, девушка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг, а во главе этой команды бедолаг — сумасшедший ученый. Они находят своим сверхспособностям применение, а себе — новый смысл жизни. Теперь они — Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-герл и Киборг.

С 9 декабря на «Кинопоиске»

«Помнить» 18+

Фото: кинопрокатной компании Про:взгляд

Режиссер: Ли Иль Хён. В ролях: Ли Сон Мин, Нам Джу Хёк, Ким Юль Хо

Пхиль Джу за 80, у него болезнь Альцгеймера. Он потерял семью во время колониального правления Японии. Но никто из преступников так и не наказан — наоборот, они стали хозяевами жизни. Пхиль Джу вынашивал план возмездия всю жизнь. А когда память начинает угасать, решает сделать месть своим последним воспоминанием. Чтобы не забыть имена будущих жертв, он татуирует их на пальцах. Старик нанимает шофера и отправляется в путь.

С 8 декабря в прокате

Театр

«Кладбище понтов», 16+

Фото: пресс-служба театра

Режиссёр: Юрий Грымов. В главных ролях: Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Владимир Левашев, Александр Борисов

Уникальная по форме и содержанию постановка, в которой главные герои — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс. Это ироничная и трогательная философская притча об ответственности и бесконтрольной силе, хрупком милосердии и умении слышать друг друга, об истинной любви и доброте. Железным персонажам свойственно всё, что есть в каждом из нас: они уверенно «жмут на газ», доказывая друг другу свою крутизну. А в реальности груда фирменного железа — люди без кожи, милые, смешные и беззащитные, точно такие, как мы вне посторонних глаз.

10 декабря, 18:00, Театр «Модерн»

«Красавец мужчина» 16+

Фото: Ира Полярная

Режиссер: Данил Чащин. В ролях: Дмитрий Власкин, Владимир Жеребцов, Анна Бегунова, Анастасия Лебедева, Вера Воронкова

Премьерная постановка переносит героев Островского в наши дни. В модном баре — ярмарка тщеславия. Молодые люди снимают друг друга в сторис, считают лайки и всеми силами борются с возрастом. Красавец Аполлон Окоёмов использует всё своеобаяние, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счет ее состояния. Только жена у него уже есть. Чтобы поправить дела, он просит у кроткой супруги Зои развода.

9, 10 декабря, 19:00, Театр Пушкина

«Волшебный оркестр» 6+

Фото: пресс-служба

Режиссер: Дмитрий Отяковский. В спектакле заняты: актеры театра «Странствующие куклы господина Пэжо» и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина

Действие перенесет зрителей в созвездие Большой Валторны, где живут странные существа: йетити, мунстеры, валторианцы, диссонансы и хамелеоновые обертоны. Инопланетяне заняты поисками музыкальной гармонии, которая на Большой Валторне так же важна, как кислород на Земле. В спектакле прозвучат сочинения Прокофьева, Гайдна, Дебюсси, Дунаевского, Штрауса, Моцарта и Чайковского.

10, 11 декабря, 12:00,15:00,18:00, «Зарядье», Большой зал

«Титаник» 12+

Фото: предоставлено пресс-службой квартета "Заячий стон!"

В ролях: Алексей Поляков, Максим Амельченко, Кирилл Петров, Виталий Боровик

Театральный квартет «Заячий стон», состоящий из четырех артистов «Ленкома», представляет премьеру сатирической комедии «Титаник». Спектакль в стиле StandUp-кабаре прольет свет на всем известное событие, произошедшее с великим непотопляемым кораблем и перенесет действие в повседневную жизнь. «Титаник» — коктейль из скетчей, песен, юмора и монологов про наши личные айсберги, которые могут нас потопить.

9 декабря, 19:00, Театральный центр на Страстном

«На бойком месте» 12+

Фото: maly.ru

Режиссёр: Андрей Цисарук. В ролях: Олег Доброван, Виктор Бунаков, Екатерина Казакова, Анна Шишкина, Евгений Воронов, Алексей Коновалов, Алексей Анохин

Премьера спектакля по пьесе Александра Николаевича Островского, основанной на реальных событиях и личных наблюдениях, который поставили к юбилею автора. Полудетективная история злачного места — трактира в русской лесной глуши, тем не менее, не лишена лирики и своеобразного оптимизма. Режиссер, бережно соблюдая традиции Малого театра, позволяет зрителям окунуться в давно минувшие времена и, как это всегда происходит с пьесами Островского, почувствовать безусловную актуальность тех событий и ситуаций для нас с вами.

11 декабря, 18:00, Малый театр, Сцена на Большой Ордынке

Концерты

XXVII Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» 12+

Фото: culture.ru

Значимое музыкальное событие года. Лучшие из лучших исполнители получат заветную статуэтку от «Русского радио». Ведущими церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» в этом году стали Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина — самобытный, оригинальный и остроумный дуэт. Среди участников: Лариса Долина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Стас Костюшкин, Anna Asti, Jony, Ханна, Дмитрий Маликов, Полина Гагарина, Дима Билан и другие любимы исполнители.

10 декабря, 19:00, «ВТБ Арене»

«Наши маяки» 6+

Фото: пресс-служба Театра Российской Армии

Вечер-посвящение Дню Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца. В программе прозвучат любимые песни, стихи поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны Константина Симонова и Семена Гудзенко, а также произведения современных поэтов Донбасса Елизаветы Хаплановой, Дмитрия Мельникова и других. Среди гостей буду ветераны, военнослужащие и их семьи. А на сцене — Алина Покровская, Валерий Абрамов, Алиса Богарт, Александр Топчий, Антон Морозов. Ведут концерт Ольга Богданова и Артём Каминский.

9 декабря, 19:00, Театра Российской Армии

«Зимняя сказка» в Кремле 6+

Фото: пресс-служба

Симфонический оркестр радио «Орфей», отмечающий в этом году свое 25-летие, подарит слушателям праздничное настроение и позволит перенестись в волшебный мир новогодней сказки. В программу вошли фрагменты из опер Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Ночь перед Рождеством», отрывки из балета Чайковского «Щелкунчик» и фортепианного цикла «Времена года» и, конечно, «Метель» Свиридова. Причем гости вечера услышат не только прекрасную музыку Георгия Свиридова, но и повесть Пушкина в исполнении Бориса Щербакова.

14 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский Дворец

Выставки

«Zаветам Vерны» 12+

Фото: пресс-служба музея

Выставка призвана еще раз напомнить молодому поколению о понятиях чести, доблести, героизма и самопожертвования во имя Отечества. Уникальный мультимедийный проект посвящен современным Героям России — участникам СВО. Около тысячи историй подвигов. Посетители также узнают о работе военных корреспондентов, освещающих события СВО. Свои материалы, снятые на местах боев, в том числе и интервью с солдатами, предоставят более десяти военкоров.

С 9 декабря до 27 февраля, Музей Победы

«Мене, текел, фарес, или Пиросмания» 6+

Фото: Андрей Филиппов

Яркий представитель школы московского концептуализма, Андрей Филиппов (1959-2022), известен как автор символических произведений, переосмысливающих реалии современной жизни в контексте мирового исторического опыта. Мировые события последних лет, пандемия, утрата обществом веры в Бога, побудили художника к созданию серии произведений, посвященной семи смертным грехам. Гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, чревоугодие и уныние зашифрованы в аллегорических полотнах. В экспозиции эта серия картин будет дополнена ранними работами художника, посвященным ветхозаветной тематике.

До 10 февраля, Пространство Е.К.АртБюро

Фестивали

Юбилейный XX Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» 6+

Фото: предоставлено концертным агентством Moscow Nights

Народная артистка России, обладательница уникального голоса Хибла Герзмава создала свой фестиваль в 2001 году. На открытии вместе с примадонной оперной сцены выступят ее друзья, именитые вокалисты Вероника Джиоева (сопрано), Дмитрий Корчак (тенор) и Василий Ладюк (баритон). Зрителям представят программу, состоящую из мировых шедевров. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского И В.И. Немировича-Данченко, за дирижерским пультом — народный артист России, маэстро Феликс Коробов.

12 декабря, 19:00, Большой зал Московской консерватории

VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» 16+

Фото: пресс-служба фестиваля

В конкурсе полнометражных фильмов представлено 12 работ. Это лента «Беги, женщина, беги» канадской писательницы и режиссера Зои Хопкинс, норвежская комедия «Все ненавидят Йохана» Халлвара Ватсё, «А ты — исландец?» Магнеи Бьёрк Валдимарсдоттир, «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко, «Огонь» Анны Яновской, «Свобода в квадрате» Анастасии Зверьковой и «Оторванные» Владимира Кривова. Также в международном конкурсе будут показаны две якутские ленты — «Белый ангел тундры» Александра Лукина и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. Жюри игровых картин возглавляет народный артист России Василий Мищенко.

До 11 декабря, Анадырь

Первый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» 16+

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Зимний» впервые проходит в Москве. На торжественной церемонии закрытия назовут лучших среди режиссеров, сценаристов, актеров и актрис. Осталось решить, какой фильм получит главный приз. Председателем жюри выступит режиссер и сценарист Алексей Герман, также в жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов. После церемонии будет показан фильм-победитель.

8 декабря, 19:00, кинотеатр «Художественный»