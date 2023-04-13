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Культура
Селин Дион объявила о выходе первой после новости о болезни песни
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Селин Дион объявила о выходе первой после новости о болезни песни

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Фото: Global Look Press/face to face
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Канадская певица Селин Дион в четверг, 13 апреля, сообщила о выходе первой песни после объявления о болезни.

Музыкальная композиция называется Love Again («Люби снова») и является саундтреком к одноименному фильму.

«Новая песня доступна сейчас!» — написала певица на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена в России).

Премьера фильма состоится 12 мая. Дион добавила, что в этот же день выйдет альбом с саундтреками к ленте, в который вошло пять новых песен исполнительницы.

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В декабре 2022 года Дион рассказала, что ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности», который встречается у одного человека из миллиона. Она призналась, что из-за расстройства ей трудно ходить, а также она не может в полной мере пользоваться голосовыми связками. Из-за проблем со здоровьем ей пришлось отменить предстоящие концерты.

Как рассказал «Известиям» доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, при этом заболевании человек не может расслабить мышцы. По его словам, это может быть проявлением, например, болезни Паркинсона с ригидностью мышц или редкое аутоиммунное поражение, при котором возникает синдром ригидного человека.

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