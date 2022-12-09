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Врач рассказал о диагностированном у Селин Дион редком заболевании

Врач Гайфутдинов: диагностированное у Селин Дион редкое заболевание может указывать на развивающийся рак
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kristin Callahan
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Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов 9 декабря рассказал «Известиям» о заболевании, которое диагностировано у канадской певицы Селин Дион.

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Ранее исполнительница сообщила, что вынуждена отменить европейскую часть мирового тура, которая должна была стартовать в феврале, из-за диагностированного у нее редчайшего (один на миллион случаев), неврологического синдрома — мышечной скованности.

«Мышечная скованность — это состояния напряженности мышц. Человек не может их расслабить. Это может быть проявлением, например, болезни Паркинсона с ригидностью мышц или редкое аутоиммунное поражение, при котором возникает синдром ригидного человека. Это аутоиммунное воздействие на синапсы. Причина может быть от банальных судорог при гипокальциемии, как у детей с рахитом, когда в организме дефицит кальция», — сказал Гайфутдинов.

По словам специалиста синдром ригидного человека — редкое заболевание с негативным прогнозом. Это может быть реакция на развивающийся рак, отметил врач.

«Иммунная система пытается сдерживать развитие болезни, и это проявляется напряжением мышц. Если причина в недостатке кальция, надо его компенсировать. Человеку надо больше солнца и препараты. Если это аутоиммунная реакция на рак, то надо его выявлять и устранять первичную причину — раковую опухоль. Но чтобы говорить предметно нужно больше информации. Человек может быть напряжен даже просто из-за того, что у него стресс», — заключил Гайфутдинов.

15 января Дион также отменила концерты из-за проблем со здоровьем. В заявлении артистки было сказано, что она вынуждена отменить запланированные ранее концерты с 9 марта по 22 апреля 2022 года. Все деньги за купленные билеты были возвращены.

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