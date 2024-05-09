Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 мая прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО. Дипломат отметила, что они подтверждают ведение западными странами гибридной война против РФ.

«Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», — сказала она в комментарии «Известиям».

Ранее в четверг Туск отметил, что на Украине есть «немного войск». По его словам, это наблюдатели и инженеры. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться, подчеркнул польский премьер.

Также в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство Украины не обращалось к блоку с просьбой направить войска альянса в зону конфликта. Он также призвал государства альянса оказать Киеву военную помощь.

Ранее он не раз подчеркивал, что военно-политический блок не станет участником украинского конфликта.

На Западе несколько месяцев всё чаще звучат заявления об отправке военных на Украину. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз отмечал, что такая возможность не исключена. Он указывал, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта.

Кроме того, в Литве заявляли о готовности направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.