Столтенберг заявил об отсутствии просьбы Киева о вводе войск НАТО в зону конфликта

Руководство Украины не обращалось к НАТО с просьбой направить войска альянса в зону конфликта. Об этом 9 мая в интервью агентству ANSA заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

«НАТО не планирует размещать силы на Украине. Когда я ездил в страну на прошлой неделе, украинские власти не просили об этом, они просили больше поддержки», — сказал он.

Столтенберг призвал государства альянса оказать Киеву военную помощь. По его словам, неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте связаны с тем, что НАТО не выполнила то, что обещала стране. Генсек также напомнил, что Соединенным Штатам потребовалось полгода, чтобы согласовать новый пакет помощи.

3 апреля Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что организация намерена играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине. При этом он неоднократно подчеркивал, что Североатлантический альянс не станет участником украинского конфликта.

Однако на Западе всё чаще звучат заявления об отправке военных на территорию страны. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. Затем, 2 мая, он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв Российской армией линии фронта. Кроме того, 8 мая в Литве заявили о готовности направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.