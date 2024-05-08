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Литва выразила готовность направить военных на Украину в учебных целях

FT: Литва планирует отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии
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Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
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Литва готова направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Об этом 8 мая сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните в беседе с журналистами Financial Times (FT).

Политик заявила, что у нее есть разрешение парламента страны на отправку войск на Украину в учебных целях, но Киев еще не просил об этом. Кроме того, Шимоните согласна с тем, что Россия может счесть данный шаг провокацией.

«Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего отправлять», — высказалась премьер.

При этом Шимоните подчеркнула, что Литва не намерена выдавать Украине уехавших мужчин, поскольку это противоречит законодательству Евросоюза (ЕС). Однако тем, в отношении которых будет доказан факт уклонения от службы в украинской армии, будет отказано в постоянном проживании в республике.

До этого, 6 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве одобряют идею о вводе на территорию страны западных военных. По его словам, в настоящее время государство готово принять любую поддержку союзников.

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Ранее, 5 мая, итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на июльском саммите НАТО может утвердить декларацию с отказом от ввода войск на Украину. Авторы статьи добавили, что на мероприятии НАТО планируют передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от главы Пентагона к штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Заявления об отправке военных на территорию Украины всё чаще звучат на Западе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. Затем, 2 мая, он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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