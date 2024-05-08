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Сюжет:

В Италии сообщили о готовящемся решении НАТО по вводу войск на Украину

CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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На июльском саммите Североатлантический альянс может утвердить декларацию с отказом от ввода войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

«Никаких сапог на земле». Это <…> одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО, запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», — говорится в публикации от 5 мая.

Авторы статьи добавили, что на мероприятии НАТО планируют передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от главы Пентагона к штаб-квартире альянса в Брюсселе. В материале подчеркнули, что транслируемая Соединенными Штатами стратегия не изменится, однако лидеры западных государств «готовятся к смене курса».

Саммит Североатлантического альянса запланирован на июль, он пройдет в Вашингтоне.

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Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз утверждал, что не исключается возможности отправки на Украину войск из Европы. Первый раз заявление о том, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, он сделал 26 февраля. Позднее, 14 марта, Макрон снова заявил о приверженности позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки туда французских войск.

2 мая он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российских войск линии фронта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

4 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) сказал, что Украина может попросить Евросоюз об отправке войск в зону конфликта. По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте». А 7 мая на сайте президента Украины появилась петиция о приглашении войск западных государств на территорию страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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