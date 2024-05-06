В Киеве одобряют идею о вводе на территорию Украины западных военных. Об этом 5 мая заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в беседе с журналистом канадского издания CBC News.

«Нам нужна поддержка [антироссийскими] санкциями, военная и политическая поддержка — любая поддержка. Если союзники примут решение ввести своих солдат, инструкторов или консультантов на территорию Украины, мы будем признательны за это. <...> Если такое время придет, мы будем благодарны и рады», — высказался политик.

По его словам, вернуть под контроль Киева территории было бы проще с западными военными, однако сейчас Украина просит лишь оружие для защиты «демократических ценностей и европейских границ», передает «Газета.Ru».

Ранее, 2 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

При этом 4 мая экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times сообщил, что Франция уже отправила на Украину солдат из своего Иностранного легиона, сейчас они принимают участие в боевых действиях в составе украинской армии. В тот же день французский полковник Александр Вотравер указал на то, что французские силы станут лишь «каплей в море», если присоединятся к Киеву в противостоянии многомиллионной российской армии.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в свою очередь подчеркнул, что Западу аукнется безответственное отношение к конфликту, включая отправку военных на Украину.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.