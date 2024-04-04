Столтенберг заявил, что НАТО не станет участником конфликта на Украине

Североатлантический альянс не станет участником украинского конфликта. Об этом заявил 4 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«НАТО не является и не будет участником этого конфликта. НАТО лишь помогает Украине осуществлять свое право на самооборону», — сказал генсек альянса.

Он подчеркнул, что представители Киева на встречах в Брюсселе не просили направлять боевые подразделения НАТО, но запрашивают усиление военной помощи.

«Украинцы просят вооружение, боеприпасы, мы это поставляем, но это не делает НАТО участником конфликта», — добавил Столтенберг.

Также в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики, а Украина стала антироссийским инструментом для достижения цели. Дипломат отметила, что после окончания холодной войны альянс долго не мог найти для себя новые задачи, выбирал «смысл жизни», а после вступил в эпоху больших операций.

Накануне Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не обсуждает присутствие военных стран-участниц на Украине, действия альянса несут лишь оборонный характер. Также он добавил, что страны НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Киеву.

В тот же день генсек НАТО заявил о необходимости сделать военные поставки блока киевскому режиму обязательными, а не добровольными.

Также 3 апреля газета Politico сообщала, что альянс может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. По мнению авторов предложения, в этом случае военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти в ЕС и США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.