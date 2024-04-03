Столтенберг заявил, что в НАТО не обсуждают присутствие военных сил на Украине

НАТО не обсуждает присутствие военных стран-участниц на Украине, действия альянса несут лишь оборонный характер. Об этом 3 апреля заявил генсек блока Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД государств-членов организации в Брюсселе.

«Мы не обсуждаем присутствие боевых подразделений на Украине, мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу», — сказал он во время трансляции, которая велась на YouTube-канале NATO News.

Столтенберг подчеркнул, что обсуждаемый в альянсе план помощи Киеву не предусматривает присутствия сил блока на Украине. Кроме того, отметил генсек организации, планы НАТО не делают организацию участницей конфликта.

В то же время он заявил, что все члены альянса согласны с тем, что Украине предстоит стать членом НАТО. Столтенберг предложил сделать вступление одноэтапным, чтобы облегчить механизм для Киева. Также он указал на намерение НАТО усилить свою роль в помощи Украине. По его словам, детали плана страны-союзницы обсудят в ближайшие недели.

Также этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не намерена участвовать в деятельности по координации военных поставок на Украину со стороны НАТО. Он рассказал, что Будапешт призывал союзников еще раз обдумать принимаемое решение.

При этом 1 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военный персонал каждой страны – члена НАТО уже находится на Украине. Он добавил, что это военные атташе или люди, которые «время от времени» совершают поездки на украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс всё-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.