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Венгрия исключила свое участие в координации НАТО военных поставок Украине

Сийярто: координация помощи НАТО Киеву может втянуть альянс в конфликт с РФ
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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Венгрия не намерена участвовать в деятельности по координации военных поставок на Украину со стороны НАТО. Об этом 3 апреля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Данную позицию он озвучил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе. Трансляция велась на его странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Сейчас были выдвинуты предложения, которые, к сожалению, несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий. И НАТО может оказаться ближе к [конфликту], чем когда-либо ранее. Предложения заключаются в том, чтобы НАТО увеличило координационную роль в согласовании поставок оружия и подготовке солдат на Украине», — сказал Сийярто.

По его словам, в ходе обсуждения данных мер на протяжении прошлых недель Венгрия просила союзников еще раз их обдумать, однако в итоге их поддержали в 31 стране альянса.

«Мы сегодня заявили, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать», — подчеркнул дипломат.

Таким образом, Будапешт не намерен принимать участие в планировании, реализации или финансировании данной деятельности, пояснил Сийярто.

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Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что организация намерена играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш также подтвердил планы НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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