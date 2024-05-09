Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО. Видео с его комментарием опубликовала 9 мая канцелярия в соцсети Х (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

По его словам, Североатлантический альянс в настоящее время помогает Киеву настолько, насколько это возможно.

«Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — сказал Туск.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство Украины не обращалось к блоку с просьбой направить войска альянса в зону конфликта. Он также призвал государства альянса оказать Киеву военную помощь. При этом Столтенберг неоднократно подчеркивал, что военно-политический блок не станет участником украинского конфликта.

Однако на Западе всё чаще звучат заявления об отправке военных на территорию страны. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз отмечал, что такая возможность не исключена. Он указывал, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта.

Кроме того, в Литве заявляли о готовности направить своих военнослужащих с учебной миссией на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Еще в феврале президент РФ Владимир Путин предупредил о трагичных последствиях при отправке военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что Россия имеет оружие, которое может поражать цели на территориях стран альянса. Русофобия, ослепившая западных лидеров, лишает их разума, подчеркнул глава государства.

В том месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают украинским войскам в эксплуатации вооружений.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.