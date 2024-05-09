Путин в Кремле проводит переговоры с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин 9 мая в Кремле проводит переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее Рахмон принял участие в параде Победы на Красной площади. Он вместе с Путиным и лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Казахстана Касымом-Жомарт Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Кубы Мигелем Диас-Канелем, Лаоса Тхонглуном Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся главный военный парад в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне с участием более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники и авиационных групп.

До начала парада Путин лично встретил лидеров других стран в Гербовом зале Кремля.