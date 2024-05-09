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Журналист рассказал о страхе Макрона из-за вызова посла в МИД РФ

InfoBRICS: вызов посла Франции в МИД России напугал Макрона
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Фото: Global Look Press/Henri Szwarc
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Вызов посла Франции в Министерство иностранных дел России и предупреждения внешнеполитического ведомства могли испугать главу французского государства Эммануэля Макрона. Таким мнением поделился обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.

Журналист напомнил, что жесткая реакция России на воинственные заявления западных политиков о возможности участия стран НАТО в конфликте на Украине вызвала страх у Франции и Италии.

«Заявления президента Макрона стали менее резкими и более двусмысленными после того, как французскому послу в Москве рассказали, что произойдет, если участие НАТО [в конфликте] станет более прямым», — отметил Боснич в своем материале 7 мая.

Он также назвал оправданным начало подготовки России к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия. По его словам, Москва неоднократно призывала Запад к деэскалации через дипломатические каналы, однако это было безуспешно, и поэтому предупреждение об учениях стало единственным вариантом.

«США, Евросоюз, НАТО и так далее неоднократно демонстрировали, что их образумить просто невозможно. Они либо открыто хвастаются убийствами российских солдат, в том числе с помощью передовых систем искусственного интеллекта, либо пытаются перебросить проблему друг на друга, когда их поймали с поличным», — указал обозреватель.

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Накануне, 8 мая, в ответ на слова Макрона о возможности отправки войск на Украину официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что французские военные станут целями Вооруженных сил (ВС) России в случае появления в зоне конфликта на Украине.

При этом Макрон подчеркивал, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или российским народом. Захарова в ответ указала, что противоречивые заявления французского лидера вызывают вопросы о его состоянии.

Посла Франции в России Пьера Леви 6 мая вызвали в МИД РФ. Причиной стала деструктивная и провокационная линия Парижа, ведущая к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, указали тогда в министерстве.

О том, что Макрон не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы, он в очередной раз заявил в начале мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

27 апреля посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне украинской армии. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

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