Захарова назвала французов законными целями РФ в случае появления в зоне СВО

Французские военные станут целями Вооруженных сил России в случае появления в зоне конфликта на Украине, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских Вооруженных сил», — сказала она на брифинге, комментируя очередное заявление президента Франции Эммануэля Макрона на тему возможной отправки войск на Украину.

По словам Захаровой, соответствующие доказательства у Парижа уже есть.

Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно высказывалась на счет безответственной и провокационной риторики французского лидера. Хотя Макрон объясняет ее желанием создать для России некую «стратегическую неопределенность», для Москвы ситуация выглядит более чем определенной, подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова также отметила, что воинственность президента Франции вызывает отторжение как у союзников по Евросоюзу и НАТО, так и у большинства французских граждан. Последние понимают, что риторика Макрона агрессивна и очень опасна, добавила она.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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