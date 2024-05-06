Захарова указала на противоречия в заявлениях Макрона о конфликте на Украине
Противоречивые заявления президента Франции Эммануэля Макрона вызывают вопросы о его состоянии, заявила 6 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в этот день Макрон в ходе совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже заявил, что Франция не воюет «ни с Россией, ни с российским народом». Его заявление привел канал La Chaîne Info в соцсети X (бывш. Twitter).
«В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?» — прокомментировала Захарова слова Макрона в своем Telegram-канале.
Ранее, 2 мая, Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений президента Франции о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.
До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.