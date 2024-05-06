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Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией

Макрон: Франция не ведет войну с Россией
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом, заявил 6 мая президент Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Париж. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», — подчеркнул французский лидер.

Также Макрон отметил, что Пекин и Париж должны приложить совместные усилия по предотвращению «новой холодной войны».

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Ранее в понедельник глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен отметила, что Макрон хочет улучшить свой имидж, отправляя французские войска на Украину. Он отметила, что он с легкостью и непринужденностью говорит об отправке военных в зону боевых действий, пренебрегая жизнями французских солдат.

Накануне французский полковник Александр Вотравер заявил, что войска Франции в рядах ВСУ — капля в море по сравнению с мощью РФ. Он отметил, что у Парижа есть возможность в скором времени отправить на украинскую территорию около 5–6 тыс. военных.

Ранее, 2 мая, Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что не понимает цель заявлений Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину, которые лишь повышают напряженность.

До этого, 27 апреля, посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне ВСУ. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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