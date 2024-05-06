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МИД назвал причиной вызова посла Франции деструктивность линии Парижа

МИД: посол Франции был вызван в ведомство из-за деструктивной линии Парижа
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России на фоне всё более воинственных заявлений Парижа и его деструктивной линии в украинском конфликте. Об этом 6 мая говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта», — уточнили в министерстве.

Там же указали, что поступает информация о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт.

«Подчеркнуто, что попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал», — заверили в МИДе, отметив, что цели спецоперации будут выполнены.

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Посол Франции в Москве прибыл в МИД РФ ранее днем в понедельник, он пробыл в здании около 40 минут.

Дипломат покинул ведомство, не став комментировать журналистам свой визит.

Леви вызвали в МИД России на фоне резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные разговоры очень опасными.

Также 6 мая МИД Франции сообщил, что Франция не отправляла своих солдат из Иностранного легиона на Украину. В ведомстве назвали подобные сообщения дезинформацией.

До этого, 4 мая, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что группа французских военных из Иностранного легиона уже принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе. После этого Песков отметил, что российские военные проверяют эту информацию.

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