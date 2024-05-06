Посол Франции покинул здание МИД РФ без заявлений для прессы
Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул здание МИД России на Смоленской площади, не став комментировать журналистам свой визит в дипломатическое ведомство. Об этом 6 мая сообщил корреспондент «Известий».
Высокопоставленный дипломат пробыл в российском министерстве около 40 минут.
Посла вызвали в МИД России на фоне резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что не исключает возможности отправки на украинскую территорию войск из Европы. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные разговоры очень опасными.
При этом 4 мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что группа французских военных из Иностранного легиона уже принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе. После этого Песков отметил, что российские военные проверяют эту информацию.
Ранее в понедельник в МИД также был вызван посол Великобритании Найджел Кейси. Он покинул здание МИД РФ, отказавшись общаться с прессой.