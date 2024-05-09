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Стало известно о проживании на Украине подозреваемых в подготовке теракта в Вене

Puls24: подозреваемые в подготовке теракта в Вене ранее жили на Украине
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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
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Подозреваемая в подготовке теракта в Австрии супружеская пара, как выяснило следствие, ранее проживала на Украине, сообщил 8 мая австрийский телеканал Puls24.

Во время рождественских каникул, сообщил телеканал, в Вене была объявлена террористическая тревога. Несколько подозреваемых планировали нападения на собор Святого Стефана, Пратер или Кельнский собор. Супружеская пара была арестована в Австрии, еще один подозреваемый экстрадирован из Германии. Спустя пять месяцев расследование продолжается, а в Венском лесу ведется поиск взрывчатых веществ.

По данным телеканала, в декабре 2023 года в общежитии для беженцев одного из районов Вены задержали уроженца Центральной Азии и его супругу-турчанку. Сейчас они находятся под стражей.

«Она рассказала, что познакомилась с мужем в интернете, а затем переехала из Турции жить к нему на Украину», — приводит телеканал показания задержанной женщины.

Затем супружеская пара переехала в Австрию. Вена через запрос о правовой помощи установила, что пара «уже была известна на Украине»: в документах говорится о террористической ячейке и подделке документов, к которым могла была быть причастна задержанная. В декабре 2023 года сообщалось, что исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В результате в Германии и Австрии было произведено несколько арестов.

Экстрадированный из Германии в Австрию 30-летний мужчина долгое время находился под наблюдением немецкой спецслужбы, которая следила за тем, как он снимал собор Святого Стефана, проверял записи камер наблюдения и выстукивал кирпичную кладку здания.

Следователи при обыске не смогли обнаружить у подозреваемых взрывчатые вещества или оружие, но в их телефонах оказалось немало фото с вышеназванными потенциальными объектами для теракта, а также лозунги и видео террористических организаций. Расследование продолжается.

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5 декабря 2023 года еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон в Брюсселе предупреждала, что на территории Евросоюза (ЕС) высок риск терактов во время праздников Рождества и Нового года.

Сотрудники служб безопасности в западных странах оценивали угрозу насилия, вызванную нападениями палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также израильским ответом в секторе Газа. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер и глава минобороны страны Клаудия Таннер сообщили, что Австрия в октябре повысила уровень террористической опасности до «второго, высшего, уровня» на фоне эскалации на Ближнем Востоке и нападения на шведских футбольных фанатов в Брюсселе.

В ноябре 2020 года газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что террорист, совершивший нападение на людей в центре Вены, купил боеприпасы для автомата Калашникова, который использовал при теракте, летом в сопровождении подельника в Словакии. Мужчины совершили поездку в июле на автомобиле матери одного из известных полиции «исламистов». Это всё больше указывало на подготовку теракта в Вене несколькими людьми.

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