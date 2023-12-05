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В ЕК предупредили о риске терактов в Европе в новогодние праздники

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Tack
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На территории Евросоюза (ЕС) высок риск терактов во время праздников Рождества и Нового года. Об этом 5 декабря сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон в Брюсселе.

«Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул», — сказала она. Трансляция с еврокомиссаром велась на сайте ЕК.

Йоханссон отметила, что предотвращение этой угрозы станет одной из тем в повестке проходящего 5 декабря Совета министров внутренних дел стран Европейского союза.

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Сотрудники служб безопасности в западных странах оценивают угрозу насилия, вызванную нападениями палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также израильским ответом в секторе Газа. Так, в конце октября европейское бюро газеты Politico сообщило, что руководители британской разведки рассматривают возможность приведения страны в состояние повышенной готовности на случай террористической атаки.

В середине октября Франция повысила уровень безопасности, после того как на прошлой неделе злоумышленник убил ножом учительницу и серьезно ранил еще двух человек. Тогда же двое граждан Швеции были убиты в Брюсселе в результате теракта, подозреваемый впоследствии был застрелен полицией. По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе был повышен до максимального.

Также министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер и глава минобороны страны Клаудия Таннер сообщили, что страна приняла аналогичные меры. Уровень террористической опасности был повышен до «второго, высшего, уровня» на фоне эскалации на Ближнем Востоке и нападения на шведских футбольных фанатов в Брюсселе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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