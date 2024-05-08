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В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании

МИД РФ: Британия пользуется откровенной ложью, чтобы оправдать антироссийские меры
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Реакция России на враждебные шаги правительства Великобритании будет жесткой и выверенной, заявила 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что действия властей Великобритании, которые «буквально захлебываются в русофобии», полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии королевства на российском направлении.

«Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном в Telegram-канале российского МИДа.

Среди прочего Захарова также подчеркнула, что Лондон, объявляя ранее в этот день о новых антироссийских мерах, выдвинул в адрес Москвы ложные обвинения о якобы «российском следе» в пожаре на складах на окраине британской столицы. При этом королевство не привело каких-либо документов или конкретных фактов, отметила дипломат.

«Считаем крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям, тем более без доказательств своих умозаключений», — добавила представитель МИДа.

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Ранее в этот день глава британского МВД Джеймс Клеверли сообщил, что Лондон решил выслать военного атташе России и ввести ограничения при получении россиянами дипломатических виз.

Также 8 мая посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД в связи с якобы ведением Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании. В российском диппредставительстве, в свою очередь, отметили что Британия для введения ограничений воспользовалась «безосновательным и даже смехотворным предлогом», из которого в Лондоне «пытаются раздуть очередную шпионскую историю».

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