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Военкор из Франции заявила об уже воюющих за ВСУ французских легионерах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Официальных доказательств того, что военные современной французской армии воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пока нет, однако бывшие французские легионеры действительно уже принимают участие в боях в Донбассе. Об этом 8 мая сообщила «Известиям» военный корреспондент из Франции Кристель Нэан.

«Если мы говорим об официальных французских солдатах, пока у нас еще нет доказательств, что они здесь есть. Но очевидно, что есть уже бывшие французские солдаты, легионеры, которые воюют на стороне Украины. Потому что недавно мы видели, что был найден труп военного под Белогоровкой (в Луганской Народной Республике. — Ред.), наши ребята нашли труп военного с шевроном Франции», — рассказала Нэан.

Она отметила, что с 2014 года многие наемники из западных стран отправились на Украину, чтобы примкнуть к неонацистским группировкам — националистическому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и экстремистской группировке «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Все эти наемники, многие были и сами неонацисты, которые приехали воевать в такие формирования. А сейчас это еще так: есть часть из них, которые, скажем так, воюют «для чести и за деньги», потому что они тоже такие же неонацисты. А есть другая часть, которая приехала в 2022 году и верила во все эти истории о русской агрессии, — они уже убежали. И все эти западные наемники, среди которых и командиры, и инструкторы, они также умирают. Какая цель сюда ехать — помогать Украине? Я не думаю, что эти люди считают, что Украина может победить. Они считают, что украинский солдат — это просто мясо», — резюмировала корреспондент.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этот же день заявила, что французские военные станут целями Вооруженных сил (ВС) России в случае их появления в зоне конфликта на Украине. По словам Захаровой, соответствующие доказательства у Парижа уже есть. Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно высказывалась на счет безответственной и провокационной риторики французского лидера Эммануэля Макрона.

Днем ранее, 7 мая, посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ. Причиной стала деструктивная и провокационная линия Парижа, ведущая к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, указали в министерстве.

В министерстве иностранных дел Франции, в свою очередь, заявили, что страна не отправляла на Украину своих солдат, а Макрон — что Франция не находится в состоянии войны с Россией или российским народом. Захарова в ответ указала, что противоречивые заявления французского лидера вызывают вопросы о его состоянии.

2 мая Макрон в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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