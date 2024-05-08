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США начали в Европе учения Astral Knight 2024 с участием 5 тыс. военных
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США начали в Европе учения Astral Knight 2024 с участием 5 тыс. военных

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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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США начали противовоздушные и противоракетные учения в Европе по программе Astral Knight 2024, в которых будут принимать участие больше 5 тыс. военных из шести стран НАТО. Об этом 7 мая заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

«Эти маневры являются частью крупномасштабных глобальных учений министерства обороны США в 2024 году», — сообщила она.

По ее словам, в учениях, которые продлятся две недели, примут участие свыше 50 единиц летательных аппаратов, включая самолеты, и шесть стран НАТО, а также 5 тыс. военных из различных государств, в частности, из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

Также Сингх отметила, что «в учения войдут полеты и имитация боев в районах Польши и стран Балтии». Цель маневров — укрепить коллективную противовоздушную и противоракетную оборону.

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Ранее, 6 мая, Минобороны РФ анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на провокационный характер учений НАТО на территории Финляндии. Она указала, что для оправдания своих агрессивных устремлений представители НАТО целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой угрозы со стороны РФ.

Ранее, 9 апреля, газета Iltalehti сообщила, что в финском городе Миккели в 140 км от границы с Россией могут создать базу сухопутных войск НАТО. Эту информацию изданию подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение Финляндии о возможном размещении командной структуры альянса у границ с РФ.

Кроме того, НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. Там участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО. Предполагается, что участники отработают ст. 5 Североатлантического договора, по которой все государства альянса должны вмешаться и защитить атакованную страну-союзницу.

19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.

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