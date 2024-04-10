Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал предложение Финляндии разместить командную структуру альянса у границ с РФ, но такое решение еще не принято. Об этом он заявил 10 апреля на своей совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Мы приветствуем предложение Финляндии разместить на ее территории командование сухопутных войск. <…> Окончательное решение пока не принято», — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО нужно еще несколько недель или месяцев, чтобы окончательно утвердить размещение объекта альянса в стране.

Стубб перед словами Столтенберга объяснил, что видит в задачах этой базы сдерживание России и защиту безопасности Хельсинки.

Ранее, 9 апреля, газета Iltalehti сообщила, что в финском городе Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией, могут создать базу сухопутных войск НАТО. Эту информацию изданию подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Стубб тогда заявил, что правительство страны ответственно не только за безопасность своих граждан, но и за «коллективную оборону НАТО».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, 13 марта заявил, что российские войска и системы поражения появятся у границ Финляндии после того, как Хельсинки вступит в блок.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 марта указал, что после того, как Швеция и Финляндия вошли в НАТО, долгие годы добрососедских отношений Москвы и Хельсинки пошли прахом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс в мае 2022 года. Их членство затягивалось, но 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом блока. В МИД России отметили, что это присоединение плохо повлияет на отношения Москвы и Хельсинки. Положение дел в Североевропейском регионе сильно изменилось, потому что линия прямого соприкосновения РФ и НАТО увеличилась более чем дважды.