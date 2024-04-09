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Стало известно о создании штаба НАТО в 140 км от границы с Россией

Iltalehti: НАТО планирует создать штаб в Финляндии в 140 км от границы с Россией
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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im
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В финском Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией, может быть создана база сухопутных войск НАТО. Об этом 9 апреля сообщила газета Iltalehti.

По данным издания, президент страны Александр Стубб в среду, 10 апреля, будет обсуждать конфликт на Украине и защиту альянса от внешних факторов.

Так, Стубб заявил, что правительство страны ответственно не только за безопасность своих граждан, но и за «коллективную оборону НАТО».

О создании штаба в Финляндии газете также сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

«В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил Грам.

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Ранее, 13 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что у границ Финляндии после вступления в НАТО появятся войска РФ и системы поражения.

2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что долгие годы добрососедства России и Финляндии пошли прахом после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Их членство затягивалось, но 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом блока. В МИД России отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в Североевропейском регионе.

Турецкий парламент проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО 23 января 2024 года. 7 марта 2024 года официально вступил в силу протокол о присоединении Швеции к альянсу, а 11 марта в штаб-квартире НАТО подняли шведский флаг.

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