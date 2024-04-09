Стало известно о создании штаба НАТО в 140 км от границы с Россией
В финском Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией, может быть создана база сухопутных войск НАТО. Об этом 9 апреля сообщила газета Iltalehti.
По данным издания, президент страны Александр Стубб в среду, 10 апреля, будет обсуждать конфликт на Украине и защиту альянса от внешних факторов.
Так, Стубб заявил, что правительство страны ответственно не только за безопасность своих граждан, но и за «коллективную оборону НАТО».
О создании штаба в Финляндии газете также сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
«В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил Грам.
Ранее, 13 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что у границ Финляндии после вступления в НАТО появятся войска РФ и системы поражения.
2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что долгие годы добрососедства России и Финляндии пошли прахом после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Их членство затягивалось, но 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом блока. В МИД России отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в Североевропейском регионе.
Турецкий парламент проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО 23 января 2024 года. 7 марта 2024 года официально вступил в силу протокол о присоединении Швеции к альянсу, а 11 марта в штаб-квартире НАТО подняли шведский флаг.