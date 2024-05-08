Океанский рубеж: какие угрозы несут учения НАТО Dynamic Mongoose – 2024

В начале мая в Северо-Восточной Атлантике проходят очередные маневры НАТО Dynamic Mongoose – 2024. Впервые в качестве члена альянса в них принимает участие Швеция , обладающая современными подводными лодками. Накануне по поручению президента РФ Генштаб приступил к подготовке учений по применению нестратегического ядерного оружия. Как отмечено в заявлении Минобороны, они станут ответом «на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц». Какие вызовы актуализируют учения НАТО и какими средствами обладают ВС РФ, чтобы их парировать, «Известия» разбирались вместе с военным экспертом Дмитрием Болтенковым.

Динамичный Мангуст

С 2012 года практика проведений учений по противолодочной обороне в Северной Атлантике была возрождена военно-морскими силами НАТО. Фареро-Исландский противолодочный рубеж — это линия обороны НАТО в Северной Атлантике, простирающаяся между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией. Стратегическое значение этого рубежа проявилось еще в ходе Второй мировой войны, когда шла битва за Атлантику между союзными силами и немецкими Кригсмарине. В годы холодной войны этот рубеж стал линией обороны уже от советских подводных лодок.

Фото: Mass Communication Specialist Seaman Austin G. Collins/U.S. Navy

В учениях обычно принимают участие порядка 10–15 кораблей класса эсминец и фрегат из состава ВМС США, Канады, Англии, Франции, ФРГ, Нидерландов и других стран, имеющих выход в Атлантический океан; несколько атомных и неатомных подводных лодок, противолодочная авиация. Возможно участие и научно-исследовательских судов, а также необитаемых автономных подводных аппаратов. Основной базой для проведения маневров является Исландия — расположенная на территории этой страны авиабаза Кефлавик вообще ключевая в данном регионе. Используются и авиабазы на территории Великобритании и Норвегии. В ходе таких маневров идет отработка совместных действий надводных, подводных и авиационных сил в борьбе против подлодок вероятного противника, отрабатывается тактика, взаимодействие и понимание между участниками учений. Также проводятся мероприятия защиты морских портов и морских коммуникаций, развертывание и применение корабельных поисково-ударных групп на противолодочных рубежах в морской зоне.

В текущих учениях принимают участие 15 кораблей и судов 10 стран под эгидой 1-го постоянного соединения НАТО , в частности фрегаты ВМС ФРГ F218 «Мекленбург-Передняя Померания», Нидерландов F831 «Ван Амстел», Норвегии F311 «Руаль Амундсен» и F312 «Отто Свердруп», Испании F-102 «Альмиранте Хуан де Борбон», Великобритании F79 «Портланд» и другие плавсредства. Заявлено участие пяти подводных лодок, включая неатомные Норвегии и Нидерландов, а также Швеции. Какая атомная подводная лодка участвует со стороны США, неясно — есть несколько кандидатур. И существуют серьезные сомнения в участии английских атомоходов. Также задействованы противолодочные самолеты из Канады, Германии, Норвегии, Великобритании и США.

Шведские субмарины

Швеция имеет собственную самобытную школу подводного кораблестроения. Мало кто знает, но она одно время в 1957–1962 годах даже разрабатывала атомную подводную лодку. Шведским инженерам удалось создать пригодную воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) на основе двигателя Стирлинга — такой движитель позволяет субмарине находиться под водой до 30 дней.

В 1999 году случился казус — конструкторское бюро подводного плавания фирмы Kockums было продано немецкой фирме Thyssen-Krupp, по сути конкурентам. Некоторое время спустя высшее военное и политическое руководство королевства сообразило, что это было неверное решение, и в 2014 году вернуло активы себе обратно. Теперь это уже подразделение фирмы Saab AB. Немцы не успели убить шведскую школу строительства субмарин (а вот, кстати, голландцы и итальянцы свои школы создания подводных лодок похоронили).

Фото: REUTERS/Tom Little

В целом же в настоящее время неатомные шведские подводные лодки оцениваются западными экспертами как одни из самых передовых и технологически удачных боевых платформ, при этом весьма малошумных и с малым по численности экипажем. При этом они оптимизированы для действий в Балтийском море. Это позволяет их использовать в роли аналогов российских дизель-электрических подводных лодок. В настоящее время Швеция создает новое семейство неатомных субмарин проекта А26, которые могут действовать в океанских водах, быть еще менее шумными, способными выдерживать ударные нагрузки от подводных взрывов, способные использовать различные подводные аппараты. В одном из вариантов данного проекта лодка может нести вертикальные пусковые установки на 18 ракет Tomahawk.

Лодки же проекта А19 Gotland, построенные в 1992–1997 годах, являются первыми в мире серийными субмаринами с ВНЭУ. Корабль длиной в 60 м имеет 1600 т подводного водоизмещения и экипаж порядка 32 человек. Вооружен шестью торпедными аппаратами с боезапасом в 18 торпед. Подводная скорость достигает 20 узлов. В серии три подлодки. На данный момент времени это последние построенные для ВМС Швеции субмарины. В 2005 году в ходе учений лодка «Готланд» смогла прорвать охранение и условно потопила американский авианосец «Рональд Рейган». После этого она даже несколько лет была в аренде у американцев для отработки на практике приемов и методов борьбы с неатомными лодками, включая прибрежные и мелководные районы. Во второй половине 2010-х годов лодка «Готланд» прошла ремонт и модернизацию. Она принимала участие и в учениях Dynamic Mongoose 2015 года, а также в других маневрах, например серии Baltops. Хотя эти учения и были в водах Северного или Балтийского морей, в водах же Норвежского моря шведские подлодки еще не отрабатывали свои действия.

Что эти учения дают Швеции? В первую очередь это начало полноценной интеграции шведских вооруженных сил в структуры НАТО. Во-вторых, благодаря своим особенностям «Готланд» будет использоваться в качестве аналога перспективных российских субмарин для спарринга с силами противолодочной обороны ВМС НАТО. Также шведские моряки изучают новый для них район — Норвежское море.

Чем может ответить ВМФ России

Что же ВМФ России может противопоставить таким учениям? В первую очередь это максимальный сбор и анализ информации о действиях натовских сил с целью определения тактики противника и поиска его слабых мест. Не помешает и участие наших боевых единиц в этих учениях, хотя и без официального приглашения. А также стоило бы ускорить процесс обновления подводных сил Северного и Балтийского флотов новыми как атомными, так и неатомными подлодками. Откровенно говоря, внедрение новых неатомных подлодок проекта 677 идет крайне медленно, равно как и проекты модернизации атомных субмарин третьего поколения. Тем не менее и имеющихся подводных сил Северного флота вполне хватает для проведения очередного учения типа «Апорт» или «Атрина», когда несколько субмарин осуществляют скрытное развертывание в Северную часть Атлантики, попутно создавая проблемы для ВМС НАТО.

Военнослужащие ВМФ РФ на борту ракетного крейсера Фото: РИА Новости/Павел Львов

Накануне, 6 мая, по поручению президента Генеральный штаб приступил к подготовке учений Южного военного округа по применению нестратегического ядерного оружия. В них также примут участие авиация и силы флота. В МИД России заявили, что учения — предупреждение западным политикам.

— Рассчитываем, что данное мероприятие остудит горячие головы в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, — отметили в ведомстве.