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Эксперт назвал три важнейшие демографические задачи из указа президента

Рыбальченко: РФ предстоит перенастроить стратегию в сфере демографической политики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Владимир Путин в своем указе обозначил очень важные задачи, которые фактически говорят о том, что России предстоит перенастроить долгосрочную стратегию в сфере демографической семейной политики, заявил «Известиям» председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я бы хотел отметить не только задачу повышения суммарного коэффициента рождаемости, но и увеличение суммарного коэффициента рождаемости по третьим детям. Такой показатель раньше не вводился, но он очень важен, потому что именно он показывает эффективность управленческих решений по поддержке многодетной семьи», — сказал собеседник «Известий».

Он добавил, что этот показатель рос на протяжении многих лет (за исключением последнего года), и укрепление этой тенденции будет соответствовать политике, обозначенной президентом в послании Федеральному собранию, о том, что многодетная семья должна стать «нормой, ценностью и философией жизни общества».

«Хочу также отметить неуклонное внимание президента к такому показателю, как ожидаемая продолжительность жизни. Задача повышения ее до 81 года к 2036 году — это очень серьезная задача, которую можно решить исключительно за счет масштабной системы укрепления общественного здоровья, а не только системы здравоохранения», — продолжает Сергей Рыбальченко.

Еще одним очень важным показателем в блоке, касающемся достижения национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», эксперт называет «сохранение населения».

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«Так как Росстат дал прогноз, по которому численность населения будет снижаться, эта задача фактически говорит нам о том, что мы должны перенастроить всю нашу долгосрочную стратегию в сфере демографической семейной политики. Эта задача, конечно же, может быть решена только за счет роста рождаемости, а не за счет миграции», — подчеркнул Сергей Рыбальченко.

Он добавил, что все цели, обозначенные в указе, труднодостижимые, но одновременно реальные и измеряемые — и по ним теперь можно вводить зоны ответственности за определенными министерствами. В ближайшее время эти цели станут основной для новых национальных проектов, о которых ранее говорил президент, добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Один из блоков посвящен достижению национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». В нем ставятся задачи по повышению рождаемости, росту ожидаемой продолжительности жизни, снижению уровню бедности и т.д.

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