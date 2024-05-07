Путин подписал указ о национальных целях России на перспективу до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Документ опубликован 7 мая на сайте Кремля.

«Постановляю определить <...> национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в тексте.

Указ предусматривает семь групп целей. Первая из них направлена на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей в России, а также поддержку семьи.

Также поставлены цели по реализации потенциала каждого человека, созданию комфортной и безопасной среды для жизни и достижению экологического благополучия.

Кроме того, обозначены цели по развитию устойчивой и динамичной экономики, достижению технологического лидерства и цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Для всех целей предусмотрены показатели их достижения и соответствующие задачи. Для их реализации правительству РФ поручено до 1 сентября текущего года представить на рассмотрение ряд национальных проектов.

Указ главы государства вступает в силу со дня подписания.

Ранее, 27 апреля, Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал утвердить до конца года обновленные нацпроекты. Российский лидер подчеркнул, что дополнительные ресурсы должны работать на стабильное и долгосрочное развитие городов и сел, сокращая неравенство в социально-экономическом потенциале.

В прошлом месяце правительству РФ было поручено до мая разработать и представить в администрацию президента основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию.

В середине марта Путин заявил, что база для новых нацпроектов уже создана. В послании Федеральному собранию были поставлены конкретные цели в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи и подготовки кадров, напомнил тогда глава государства.

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля Путин сообщил о запуске в России пяти новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», а также «Продолжительная и активная жизнь». Они направлены на улучшение качества жизни россиян.