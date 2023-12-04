Налог на бездетность: в Госдуме предложили решение проблемы низкой рождаемости

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил решить проблему снижения рождаемости в России при помощи введения налога на бездетность. По его мнению, дополнительный налог будет стимулировать российские молодые семьи, которые еще не имеют детей, на принятие положительного решения — завести хотя бы одного ребенка. В совокупности с материнским капиталом, детскими пособиями и другими социальными выплатами, налог на бездетность должен помочь снизить число семей без детей. Мнения остальных депутатов Госдумы о налоге на бездетность и опыт его принятия другими странами — в материале «Известий».

Налог на бездетность в 2023 году хотят ввести в России

Одна из важнейших проблем в России — снижение уровня рождаемости. О сложной демографической ситуации ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

По данным Росстата, в 2022 году в стране родилось 1,304 млн человек, а в период с января по июль 2023 года было зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных, что на 3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В связи с этим член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, который существовал в Советском Союзе. Об этом он сообщил в разговоре с «Говорит Москва».

«Ввести налог на бездетность, как в Советском Союзе, было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог», — рассказал депутат.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Он пояснил, что идея состоит не только в увеличении рождаемости, но и реализации мер «обрусения», формирования народа в силу миграционных потоков. «Это не наказание — это способ решения проблемы», — подытожил Федоров.

Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина не поддержала идею введение налога. По ее словам, налог на бездетность вызовет у россиян страх и недоверие к власти. Депутат предложила первоначально решить те проблемы, из-за которых молодые семьи бояться заводить ребенка.

Это проблема трудоустройства молодых специалистов на работу с достойной зарплатой, которой хватит на содержание семьи с детьми, приобретение социального жилья по доступной ипотеке, а также бесплатный детский сад. Решение этих вопросов поможет снизить страх молодых семей по поводу неспособности обеспечения достойной жизни для ребенка.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин также подчеркнул, что для многих россиян рождение ребенка невозможно по причине финансовых трудностей. «Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», — высказался депутат.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Из-за низких доходов даже семьям с детьми приходится идти на махинации — прибегать к фиктивным разводам, чтобы получить детское пособие на содержание семьи.

Налог на бездетность в СССР: с какого возраста, кто и сколько платил

В Советском Союзе налог на бездетность официально назывался «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Он просуществовал с 1941 года и вплоть до 90-х. По нему бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были регулярно отчислять 6% зарплаты государству. Более низкий процент был установлен для тех граждан, чья зарплата составляла меньше 91 рубля в месяц. Налог не взимался с граждан, чей заработок был менее 70 рублей.

С 1949 года налог значительно повысили для сельских жителей. Бездетные сельчане платили 150 рублей в год, имеющие одного ребенка — 50 рублей, двух детей — 25 рублей в год.

Но были и те, кто освобождался от уплаты налога. Например, не отчисляли налог граждане, чье здоровье не позволяло завести детей. Также от уплаты освобождались монахи, а для учащихся студентов и военнослужащих существовали льготы, по которым сумма налога была меньше.

Фото: ТАСС/Михаил Медведев

В конце 1980-х годов у молодоженов появилась возможность отсрочки уплаты налога. Власти разрешали молодой семье не платить за бездетность один год с момента регистрации брака, в течение которого им необходимо было зачать ребенка.

Вполне вероятно, что в современное время налог на бездетность также будет иметь льготы по времени оплаты и размеру для определенных категорий граждан.

В каких странах есть налог на бездетность

Борьба с падением рождаемости в некоторых странах также регулировалась при помощи такого налога. Так, в Польше налог на бездетность действовал с 1946-го по 1973 год. Им облагались граждане от 21 года, которые не вступили к этому возрасту в брак и не завели детей. Позже возраст увеличили до 25 лет.

В Румынии этот налог появился в 1967 году, когда проблема рождаемости вынудила властей помимо введения налога установить запрет на аборты и противозачаточные препараты. Указ просуществовал до 1986 года.

Фото: ТАСС/imago images.de