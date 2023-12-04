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Экономика
В России предложили создать реестр неналоговых платежей
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Сборное дело: в России предложили создать реестр неналоговых платежей

Зачем он понадобился и почему власти никак не структурируют дополнительные сборы с бизнеса
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Все неналоговые платежи для бизнеса предлагают объединить в общем реестре. С этой инициативой выступила Общественная палата, выяснили «Известия». Сейчас таких сборов порядка 160, но они не упорядочены, пояснили в бизнес-объединениях. Часто неналоговые платежи увеличиваются быстрее инфляции, что становится одной из причин роста цен. И хотя в Минфине считают, что информации в открытом доступе достаточно, в предпринимательском сообществе уверены: реестр сделает систему прозрачнее и предотвратит дальнейшее увеличение нагрузки на компании. Сейчас же получается, что власти декларируют сохранение налогов на прежнем уровне, при этом повышая поступления в бюджет за счет других сборов.

Зачем нужен реестр неналоговых платежей

В доходной части бюджета на 2024 год заложен рост размера неналоговых платежей. Увеличатся, например, ставки взносов за пользование водными и лесными ресурсами, а также коэффициенты расчета суммы утильсбора на транспорт. Всё это повышает нагрузку на бизнес, говорится в заключении Общественной палаты (ОП) на проект бюджета на 2024–2026 годы («Известия» ознакомились с документом).

В связи с этим неналоговые платежи необходимо систематизировать и ограничить рост их количества, отмечается в заключении. Для этого ОП предлагает сформировать единый реестр сборов. Впоследствии на базе такого инструмента следует провести оценку экономической эффективности, обоснованности и уровня фискальной нагрузки взносов. И в случае если какие-то из них будут признаны нецелесообразными, рекомендуется их отменить.

кодекс
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Справка «Известий»

Общественная палата — это совещательный орган, работающий с 2005 года. Он нужен, чтобы осуществлять связь между гражданским обществом и государством. Одна из задач ОП — проводить экспертизу проектов законов и нормативных актов.

Сейчас понятие неналоговых платежей в законодательстве РФ не закреплено, напомнил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Люкшин. Под ними понимаются те сборы, которые не входят в Налоговый кодекс (НК). Этот тип взносов подлежит регламентации отдельными нормативно-правовыми актами. По данным Минфина, есть более 167 видов неналоговых платежей, уплачиваемых бизнесом. В 2021-м их объем составил 1% ВВП, оценил эксперт.

К числу проблемных для предпринимателей сборов относят, например, авторское вознаграждение, оценку условий труда, платежи за выдачу информации из архива документов, перечислил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

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Вопрос создания реестра неналоговых платежей обсуждался в правительстве еще в 2017 году. Тогда им занимались Минфин и Минэк. Сначала был разработан отдельный законопроект для регулирования таких сборов, а впоследствии, в 2019-м, финансовое ведомство решило включить шесть ключевых платежей в Налоговый кодекс. Счетная палата (СП) раскритиковала эту идею, отметив, что сначала нужно определить критерии таких взносов и провести их оптимизацию. Для этого должен появиться реестр, подчеркивала СП. В результате в министерстве от изменений отказались.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Создание дополнительного реестра неналоговых платежей сейчас не требуется, заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В министерстве добавили: сведения об условиях их взимания и поступления содержатся в перечне источников доходов РФ и данных по исполнению бюджетов. Для упрощения работы бизнеса с платежами в государственных информационных системах и сервисах предоставления услуг появилась дополнительная информация о сборах.

В Минфине также порекомендовали обратиться по этому вопросу и в Минэк. «Известия» направили запрос в министерство, там отказались комментировать.

В чем проблема неналоговых платежей для бизнеса

Впрочем, представители бизнеса с позицией Минфина не согласны и считают, что неналоговые платежи следует упорядочить.

— Проблема таких сборов в том, что они «съедают» очень много денег у предпринимателей, но при этом регулируются как попало. То есть платежи обладают признаками налогов и регулярностью. Однако собирают их отдельные ведомства или вообще некоммерческие организации. Также нет процедуры с понятным ценообразованием. По некоторым оценкам, такая нагрузка достигает 1 трлн для бизнеса. А суммы некоторых начислений обгоняют инфляцию, как, например, по обязательной аттестации сотрудников, — объяснил Андрей Шубин из «Опоры России».

При этом вносить такие платежи в НК не выход, поскольку за неуплату у предпринимателя возникнет уголовная ответственность, отметил он.

наручники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Проблема не столько в росте сборов, сколько в том, что ситуация с размером, порядком и периодичностью их уплаты не совсем прозрачна для бизнеса, считает генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. По его словам, такая непредсказуемость затрудняет планирование предпринимательской деятельности, особенно на старте.

— Реестр поможет навести порядок в этой сфере, четко определять назначение неналогового платежа, устанавливать объект обложения и определять тех, кем они взимаются и на какие цели они пойдут, — считает Артем Люкшин из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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Вопрос неконтролируемого роста неналоговых платежей в ближайшие годы, вероятно, станет еще важнее, полагает руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. Он добавил: реестр лишь первичный инструмент в этом процессе, который должен закончиться кодификацией и регламентацией вместе с резким сокращением числа и разнообразия сборов.

— В целом неналоговые платежи растут тогда, когда декларируется стабильность налоговой системы на среднесрочный период. И поэтому вполне понятно, почему после минимальных действий в этом направлении процесс приостановился, — подытожил эксперт.

магазин
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Такие сборы негативно отражаются на стоимости товаров и услуг, особенно в условиях растущей инфляции, уверен президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Кроме того, сложился значительный перекос по неналоговой нагрузке. Например, добывающие компании платят очень много, поскольку они связаны со строительством, экологией, транспортировкой, добавил он.

Сейчас никто не застрахован от введения новых платежей, поскольку регионы и муниципалитеты вправе устанавливать свои сборы, продолжил глава ТПП. По его словам, это создает дисбаланс на рынке: крупные инвесторы понимают, что в одном субъекте выгодно развивать производство, в другом — IT. Реестр, заключил эксперт, нужен для того, чтобы понимать фискальную нагрузку по территориям и отраслям — сегодня такую аналитику провести невозможно.

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