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Жизнь покажет: принцип исчисления налогового вычета за детей могут изменить

В Госдуме предложили ориентироваться на региональный прожиточный минимум
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Работающие граждане России могут оформить налоговый вычет в 1400 рублей за первого и второго детей и 3000 рублей на третьего, четвертого и так далее. Налоговый вычет действует, пока зарплата с начала года не превысит отметку в 350 тыс. рублей. Как заявила депутат Госдумы Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), действующий размер вычета не рассчитан на принесение реальной пользы семье из-за экономической ситуации в России. Депутат предложила рассчитывать размер вычета, исходя из регионального прожиточного минимума. Она считает это более гибким показателем. Подробности — в материале «Известий».

Лантратова представила справедливый, на ее взгляд, способ расчета. На первого ребенка — 20% от регионального прожиточного минимума, на второго — 30%, на третьего и далее — 50%. При этом порог дохода, после которого вычет перестает действовать, следует поднять с 350 тыс. рублей до 1 млн рублей. Соответствующее предложение уже направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось об удвоении размера налоговых вычетов на очное обучение ребенка в вузе в 2024 году. Предельный размер суммы, с которой возможно получить вычет, будет увеличен с 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей.

Позитивные изменения

Инициатива, безусловно носит позитивный характер, считают в большинстве своем эксперты. Но необходимы меры для решения сопутствующих трудностей. Так, установление нового порядка получения вычетов будет способствовать росту доходов родителей (опекунов) — считает эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Однако надо понимать, что в данном случае это не абстрактные дополнительные источники семейного дохода, а вполне конкретные выпадающие доходы региональных бюджетов, — отмечает он.

Прямое следствие — существенные риски роста дефицита региональных бюджетов. «Особо остро проблема бюджетного дефицита будет фиксироваться в регионах с высоким уровнем рождаемости, в частности в южных регионах, в то время как в данных регионах и так наблюдаются проблемы с бюджетной обеспеченностью собственными налоговыми доходами», — подчеркнул Саськов.

Предлагаемый принцип расчета суммы налогового вычета принесет положительные последствия, комментирует экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода. «Иначе в регионах, где стоимость жизни самая высокая в РФ, получается, что налоговый вычет никак не влияет на материальное благосостояние семей с детьми», — говорит он.

По его мнению, инициатива встретит сопротивление. Среди аргументов против Лобода приводит выпадающие из бюджета доходы, а также необходимость увеличить расходы на персонал или новое программное обеспечение для корректного расчета налогового вычета по каждому конкретному плательщику НДФЛ. Тем не менее эксперт полагает, что законопроект будет принят.

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Не стоит того

Не все респонденты издания поддерживают инициативу депутата Госдумы. Так, по подсчетам заведующей лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Аллы Макаренцевой, повышение в рублях будет небольшим — менее 1000 рублей для первенцев.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— При этом дальнейший рост вычета окажется ограничен ростом прожиточного минимума, — говорит она.

Эксперт выразила надежду, что на фоне увеличения размера вычетов на образование с 2024 года вычеты на детей также в дальнейшем будут существенно подняты в абсолютном выражении.

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В помощь демографии

В первую очередь, нововведения направлены на поддержку демографии, полагает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

В Москве и Московской области из-за поправки на величину регионального прожиточного минимума размер вычета на детей будет выше текущего показателя. Не так критично, но всё же выше вычеты будут и в других регионах. Благоприятно скажется и повышение порога действия налогового вычета, — позитивно оценивает инициативу эксперт.

Впрочем, для преодоления демографической угрозы сегодня в российских семьях должно быть от четырех детей, подсчитали эксперты. Эта задача будет легче решаться при стимулировании индивидуального жилищного строительства при кредитовании около 4% годовых и ниже, полагает Андрей Лобода.

— Издавна многодетные семьи в России жили на собственной земле, в частных домах. Ипотечная кабала в крупных городах растягивается на десятилетия и не позволяет семьям стать многодетными, — рассказал собеседник «Известий».

море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

С точки зрения экономиста, из мер, которые лучше всего предлагает государство для поддержки демографии, лучшая — материнский капитал.

— Это гораздо эффективнее, чем налоговый вычет, — продолжает он. — Тем более, что далеко не все родители платят налоги. Не стоит забывать и о семьях плательщиков налога на профдоход. Напомним, что самозанятые не имеют права на налоговый вычет.

Из других мер поддержки, которые могло бы реализовать государство, Лобода предложил введение ежегодного пособия для детей.

— Вроде бонуса или «тринадцатой зарплаты», в зависимости от прожиточного минимума в регионе. И в размере, допустим, прожиточного минимума ребенка. Сколько в семье детей до возраста совершеннолетия, столько пособий и получит семья. Это тоже расходы со стороны бюджета, но они оправдаются, поскольку станут дополнительным стимулом увеличения рождаемости, — уточняет эксперт.

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