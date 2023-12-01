Жизнь покажет: принцип исчисления налогового вычета за детей могут изменить

Работающие граждане России могут оформить налоговый вычет в 1400 рублей за первого и второго детей и 3000 рублей на третьего, четвертого и так далее. Налоговый вычет действует, пока зарплата с начала года не превысит отметку в 350 тыс. рублей. Как заявила депутат Госдумы Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), действующий размер вычета не рассчитан на принесение реальной пользы семье из-за экономической ситуации в России. Депутат предложила рассчитывать размер вычета, исходя из регионального прожиточного минимума. Она считает это более гибким показателем. Подробности — в материале «Известий».

Лантратова представила справедливый, на ее взгляд, способ расчета. На первого ребенка — 20% от регионального прожиточного минимума, на второго — 30%, на третьего и далее — 50%. При этом порог дохода, после которого вычет перестает действовать, следует поднять с 350 тыс. рублей до 1 млн рублей. Соответствующее предложение уже направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось об удвоении размера налоговых вычетов на очное обучение ребенка в вузе в 2024 году. Предельный размер суммы, с которой возможно получить вычет, будет увеличен с 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей.

Позитивные изменения

Инициатива, безусловно носит позитивный характер, считают в большинстве своем эксперты. Но необходимы меры для решения сопутствующих трудностей. Так, установление нового порядка получения вычетов будет способствовать росту доходов родителей (опекунов) — считает эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Однако надо понимать, что в данном случае это не абстрактные дополнительные источники семейного дохода, а вполне конкретные выпадающие доходы региональных бюджетов, — отмечает он.

Прямое следствие — существенные риски роста дефицита региональных бюджетов. «Особо остро проблема бюджетного дефицита будет фиксироваться в регионах с высоким уровнем рождаемости, в частности в южных регионах, в то время как в данных регионах и так наблюдаются проблемы с бюджетной обеспеченностью собственными налоговыми доходами», — подчеркнул Саськов.

Предлагаемый принцип расчета суммы налогового вычета принесет положительные последствия, комментирует экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода. «Иначе в регионах, где стоимость жизни самая высокая в РФ, получается, что налоговый вычет никак не влияет на материальное благосостояние семей с детьми», — говорит он.

По его мнению, инициатива встретит сопротивление. Среди аргументов против Лобода приводит выпадающие из бюджета доходы, а также необходимость увеличить расходы на персонал или новое программное обеспечение для корректного расчета налогового вычета по каждому конкретному плательщику НДФЛ. Тем не менее эксперт полагает, что законопроект будет принят.

Не стоит того

Не все респонденты издания поддерживают инициативу депутата Госдумы. Так, по подсчетам заведующей лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Аллы Макаренцевой, повышение в рублях будет небольшим — менее 1000 рублей для первенцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— При этом дальнейший рост вычета окажется ограничен ростом прожиточного минимума, — говорит она.

Эксперт выразила надежду, что на фоне увеличения размера вычетов на образование с 2024 года вычеты на детей также в дальнейшем будут существенно подняты в абсолютном выражении.

В помощь демографии

В первую очередь, нововведения направлены на поддержку демографии, полагает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— В Москве и Московской области из-за поправки на величину регионального прожиточного минимума размер вычета на детей будет выше текущего показателя. Не так критично, но всё же выше вычеты будут и в других регионах. Благоприятно скажется и повышение порога действия налогового вычета, — позитивно оценивает инициативу эксперт.

Впрочем, для преодоления демографической угрозы сегодня в российских семьях должно быть от четырех детей, подсчитали эксперты. Эта задача будет легче решаться при стимулировании индивидуального жилищного строительства при кредитовании около 4% годовых и ниже, полагает Андрей Лобода.

— Издавна многодетные семьи в России жили на собственной земле, в частных домах. Ипотечная кабала в крупных городах растягивается на десятилетия и не позволяет семьям стать многодетными, — рассказал собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

С точки зрения экономиста, из мер, которые лучше всего предлагает государство для поддержки демографии, лучшая — материнский капитал.

— Это гораздо эффективнее, чем налоговый вычет, — продолжает он. — Тем более, что далеко не все родители платят налоги. Не стоит забывать и о семьях плательщиков налога на профдоход. Напомним, что самозанятые не имеют права на налоговый вычет.

Из других мер поддержки, которые могло бы реализовать государство, Лобода предложил введение ежегодного пособия для детей.