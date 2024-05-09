Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию

Швейцария призывает страны незападного мира поучаствовать в конференции по Украине, которая запланирована на середину июня. Этот форум задумывается для того, чтобы надавить на Москву, и больше всего Запад хотел бы заполучить на мероприятие страны Глобального Юга. Однако пока ключевые игроки не торопятся подтвердить свое участие. Подробности — в материале «Известий».

Саммит по Украине в Швейцарии: кто участвует, кто не приедет

Президент Швейцарии Виола Амхерд пригласила папу римского Франциска посетить так называемую мирную конференцию по Украине, которая пройдет 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток. «Ватикан очень поддерживает решение», — сообщила политик.

Однако представители Святого престола пока участие не подтвердили, пообещав приехать только в том случае, если на форуме будет присутствовать и Россия.

Между тем Амхерд надеется на «хорошее участие». Основная интрига в том, будут ли присутствовать на мероприятии представители стран БРИКС. Сама президент Швейцарии ответила на этот вопрос довольно уклончиво, отметив, что «несколько недель назад получила позитивные сигналы из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР».

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Ранее в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не собирается запрещать странам Глобального Юга участвовать в конференции в Швейцарии по так называемой украинской формуле мира.

«Мы рассказали нашим коллегам о том, что мы не против и не будем им запрещать участвовать, как Запад пытается запрещать участвовать в мероприятиях, которые мы проводим. У нас нет таких замашек колониальных и, в общем-то, диктаторских, но мы им объясняем, куда их, в общем-то, заманивают», — сказал он.

В начале мая официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал пояснил, что его страна пока не приняла решение по поводу участия в конференции по Украине. Как писали бразильские СМИ со ссылкой на источники, власти этой страны считают, что форум без участия российских представителей бесперспективен.

Партнер России — Китай — пока также не подтвердил и не опроверг своего участия. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, Китай выступает за мирное урегулирование конфликта «и поддержит по этому вопросу международную конференцию, которая будет признана и Киевом, и Москвой».

«История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог. Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии», — пояснил китайский лидер по итогам недавнего саммита в Париже.

Берн пригласил на мероприятие свыше 160 делегаций, включая G20, G7 и БРИКС. Россия на нее приглашения не получила.

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Украинский форум в Швейцарии: почему не пригласили Россию

Впрочем, как неоднократно заявляли в Москве, даже если Россию пригласят, она не будет участвовать в мероприятии. Как пояснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, главная причина — обсуждение на мероприятии «ультимативной формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«Во-вторых, Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил. В-третьих, опыт Минских соглашений и российско-украинских переговоров в 2022 году показал недоговороспособность Киева и Запада», — пояснила дипломат.

По словам Сергея Лаврова, в Москве такой формат обсуждения украинского кризиса считают тупиковым. «Правдами и неправдами, шантажом и враньем западники пытаются затянуть максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального Юга в эти «посиделки», — отметил глава МИДа.

По его словам, некоторые из государств потом объясняют Москве, что согласились на участие «с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов». Дипломат добавил, что, «несмотря на громкие заявления, что это будет новая инициатива, посвященная выработке общеприемлемых подходов, это неправда».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал конференцию по Украине несерьезной. Он полагает, что мероприятие не нацелено на достижение какого-либо результата.

«Мы не понимаем, что за веха эта «мирная конференция». О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — пояснил официальный представитель Кремля.

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 мая заявил, что эта конференция будет очередным свидетельством краха «мирного плана» украинского лидера Владимира Зеленского.

«В чем для России польза от швейцарской «мирной конференции»? Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев указал на то, что российские силы без оглядки на чужие «мирные инициативы» будут «продолжать зачистку территорий от нацистов и возвращать исконные земли в состав России».

«Мирный ультиматум» Зеленского: чем обернется нереалистичный план Украины

Рассылать приглашения Швейцария начала 2 мая. Как отметили местные СМИ, делается это от имени Берна, а не от имени Берна и Киева. Однако на конференции запланировано обсуждение «формулы мира» украинского президента.

Пока по-прежнему неясно, кто из партнеров России в итоге согласится на участие, и если согласится, то на каком уровне представительства.

Зеленский представил так называемую «формулу мира» на саммите G20 в 2022 году. По сути, это ультиматум о капитуляции России, который состоит из 10 пунктов и включает в себя отвод российских войск н а границы 1991 года и возвращение Киеву контроля «исключительной экономической зоны» в Черном и Азовском морях, а также восстановление территориальной целостности страны, недопущение повторения конфликта, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность.

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Многие страны Глобального Юга считают этот план нереалистичным, поскольку в нем не учитывается ситуация на поле боя, а также требуется полный вывод Вооруженных сил РФ на границы 1991 года.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что конференция нанесет удар по репутации Зеленского. Он считает, что Киеву необходимо соглашаться на мирный план, предложенный Си Цзиньпином, поскольку, по мнению Соскина, «эта инициатива является наиболее реалистичной для решения украинского конфликта».

Украинская конференция в Швейцарии как тест для Запада

Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина полагает, что «конференция в Швейцарии нацелена на результат, каким его понимают США, — нанести России стратегическое поражение».

«Запад стремится компенсировать свою военную слабость дипломатическим перевесом сил. Расчет на то, что давление якобы мирового сообщества расколет российские элиты и Москва согласится на ультиматум, который по плану США будет выдвинут не Киевом и даже не Вашингтоном, а так называемой международной коалицией», — считает политолог.

По мнению эксперта, «это старая американская манера — вести переговоры через сколачивание коалиций».

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«Сначала США формируют большинство, после чего от его лица диктуют условия оппоненту. Грубая сила, по их мнению, проламывает любые крепостные стены. На саммите США должны провести смотр сил и понять, насколько они контролируют ситуацию накануне ультиматума русским от имени коалиции», — уверена специалист.

Аналитик предполагает, что «Россия должна устоять перед этой психической атакой, и тогда вся стратегия Запада рухнет уже в ближайшее время».

«Экономические интересы большинства стран не позволят им долго подчиняться требованиям США. Уже сейчас санкции имеют много дыр, а если окажется, что всё напрасно, то «коалиция» распадется по факту», — считает Панина.

Политолог Юрий Баранчик, в свою очередь, полагает, что, по сути, конференция — это тест на консолидирующие возможности Запада.

«Сейчас основной вопрос в том, сколько стран Глобального Юга приедет на этот саммит, чтобы он выглядел реально мировым, а не сходкой западных стран. Однако результат саммита ничего, кроме психологического эффекта, нести не может. Рычагов воздействия для того, чтобы Россия приняла его итоги, нет», — полагает эксперт.

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS/Marko Djurica

По его мнению, Запад и Киев рассчитывают «продавить свою «формулу мира» через Китай».

«В США не видят готовности Китая поддержать «формулу мира» Зеленского. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби. Будем надеяться, что Пекину хватит благоразумия не впутываться в эту историю, в противном случае США ее как-нибудь повторят с Тайванем», — считает специалист.

Он напомнил о стремлении Си Цзиньпина собрать мирную конференцию с участием России, не подразумевая в данном случае Швейцарию.

«В целом результат «саммита мира» в Швейцарии может наглядно показать раскол на страны, которые еще готовы плясать под дудку США, и страны, которые готовы формировать новый мировой порядок без оглядки на звездно-полосатого жандарма», — подытожил аналитик.