«Мы рвем свой нейтралитет на куски»

В Швейцарии меняется отношение населения к конфликту на Украине. В обществе приходит осознание, что причины, которые привели к нему, оказались гораздо сложнее, чем европейцев убеждали в 2022 году. Об этом заявил вице-президент Женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье. Берн должен восстановить репутацию нейтральной страны, считает политик. О перспективах переговоров между Москвой и Киевом и роли Швейцарии в этом процессе — в интервью Шевалье «Известиям».

«Начинать переговоры без России — для меня эта идея совершенно абсурдна»

— Почему Швейцария, несмотря на внешние попытки соблюдать нейтралитет, всё равно активно помогает Украине?

— Федеральный совет (правительство Швейцарской Конфедерации. — «Известия»), несмотря на то что в его состав входят семь человек, часто выступает как одно лицо. В этом принцип коллегиальности, когда вы в принципе стараетесь не слишком выделяться среди коллег, особенно по важным международным вопросам.

Мне и тем, кто крайне заинтересован в вопросе нейтралитета, например, кажется очевидным, что переговоры могут состояться только в том случае, если за столом соберутся все стороны конфликта. Начинать переговоры без России — для меня эта идея совершенно абсурдна.

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Восстановление центральной роли Швейцарии в мирном диалоге мне кажется чрезвычайно важным. В Швейцарии существует, я бы сказал, почти вечная традиция быть государством, которое должно создавать условия для мира между различными сторонами. И мы не можем этого сделать под внешним давлением со стороны таких организаций, как Европейский союз. Равно как сделать это безо всех людей, которые вовлечены в конфликт. Именно поэтому без русских вести переговоры просто не имеет смысла.

Женева должна оставаться центром диалога и мира. Трудность для Швейцарии сегодня в том, чтобы восстановить доверие, которое, похоже, утрачено — особенно в России. Наша страна в некотором смысле занесена в черный список как российскими властями, так и самими россиянами. Очень важно, чтобы мы оставались нейтральными, но нейтралитет достигается и по отношению к мнению разных сторон. И мы должны восстановить доверие и к России тоже.

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— Меняются ли настроения в Швейцарии относительно конфликта на Украине?

— В стране есть установка [для журналистов]: не критиковать и не говорить, что делала украинская армия. Я считаю, что журналисты должны освещать реальность с определенной нейтральностью.

Возможно, сейчас эта тенденция меняется, потому что отношение населения к происходящему уже другое. У нас всё еще есть люди, которые получают информацию по разным каналам и больше не глотают всё, что дает им основной общественный канал. Есть также информация, которая распространяется через социальные сети, через новостные каналы на YouTube, в интернете. Очевидно, что конфликт оказался гораздо более сложным, чем нас заставили поверить вначале.

«Что касается санкций — это вызывает у меня улыбку»

— Президент Швейцарии Виола Амхерд также заявляла, что переговоры по Украине без участия Москвы бессмысленны. Что заставило ее пересмотреть свой подход? Действительно ли в Европе начинают хотеть видеть Россию за столом переговоров?

— Каждый осознает принцип реальности. Мы имеем вооруженный конфликт, который длится почти два года. Сотни миллиардов долларов и евро были направлены Украине, в основном от США и Евросоюза. Мы понимаем, что в военном отношении мы находимся в ситуации скатывания в трясину. И она может продлиться так же долго, как война во Вьетнаме.

Я не думаю, что кто-то сегодня действительно заинтересован в этом (в переговорах с участием РФ. — «Известия»). Если со стороны ЕС, я бы сказал, есть начало размышлений — это хорошо.

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Мы, считайте, сейчас рвем свой нейтралитет на куски: наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции «под ключ» (в полном объеме. — «Известия»). До конфликта на Украине Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее.

Что касается [содержания] самих санкций — это вызывает у меня улыбку. Мы предельно ясно осознавали, что эти санкции будут огромным ударом по ногам тех, кто их ввел. Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы.

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— А какой смысл сейчас для самой Швейцарии организовывать эти переговоры?

— Переговоры нужны, чтобы мы, очевидно, нашли решения по территориальным вопросам, а именно — определили, какова будет территориальная граница для одной и для другой стороны, а также историческое и культурное значение территорий. Но я считаю, что наступит время, когда международное сообщество, ООН, наконец, мы все сможем предоставлять людям выбор: чтобы они сами решали, кому и чему они хотят принадлежать. Мне кажется важным, чтобы, в конце концов, свою судьбу могло выбирать само население.

Швейцария была построена именно на том, что она не принимала участия в конфликтах более двух столетий, на том, что именно она была центром мира для других народов. Я знаю, как много людей, особенно тех, кто придерживается левых или центристских взглядов, приходят к нам, чтобы объяснить, что после этого конфликта между Россией и Украиной мы должны говорить об «активном нейтралитете». Но в нашей партии мы за постоянный нейтралитет, мы хотели бы включить это понятие в конституцию. И современные политики не могут интерпретировать значение нейтралитета так, как хочется.